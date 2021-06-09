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7月1日生效！歐洲議會通過引入新冠證書 

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網） 歐洲議會6月9日以多數投票通過了在歐盟實行新冠證書的提案。歐洲議會在斯特拉斯堡發表一項聲明稱，“歐盟各成員國應免費發放證書，要麼以數字形式，要麼以帶有二維碼的紙質形式。”

新冠證書將於7月1日在歐盟正式生效，有效期為12個月。具體而言，證書將分為三種形式，分別標明持證人已接種疫苗，檢測呈陰性或曾經感染過新冠病毒並康復。

按照提案，歐盟各國將互相承認證書，並可以對此進行核查，以防止弄虛作假的行為。證書持有者將在歐盟內部旅行時免除額外的旅行限制，如隔離、自我隔離或病毒檢測，從而明顯簡化歐盟國家間的旅行。證書中還將記錄持證者接種了哪一種經過歐洲藥管局批准的疫苗，所有成員國必須對此加以承認。不過，歐盟也表示，歐盟新冠證書並非旅行文件，也不是人們擁有行動自由的前提。

在歐洲議會通過後，該議案還需經歐盟理事會通過，並得到歐盟各國的批准。不過，這被認為只是一個形式問題。之後，歐盟將於生效前在官方公報上公布。

6周“過渡”

據悉，這些規定在生效後的6周內不會予以嚴格執行，以便各國有時間做好准備。在一些歐盟國家，包括德國，很多公共衛生部門仍未采用數字化體系。

來自歐盟以外的人——其中絕大多數應是在接種疫苗後才被允許入境，如果能說服他們所進入的歐盟國家當局承認他們接種的疫苗，那麼也有資格獲得新冠證書。

截至6月9日，德國有約3860萬人至少接種了一劑新冠疫苗，相當於全國人口的47%。

（據基督教新聞社等）

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新冠肺炎 COVID-19 歐盟 新冠疫苗

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