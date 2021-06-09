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中國接種疫苗突破8億劑 第7款陸產疫苗投入使用

中央社 / 台北9日電
圖江蘇南通為逾千名地鐵建設人員施打疫苗。 路透社
圖江蘇南通為逾千名地鐵建設人員施打疫苗。 路透社

據官方通報，中國接種COVID-19疫苗已突破8億劑，今天並有一款名為「科維福」的疫苗獲准投入緊急使用，使得中國目前投用的國產疫苗增至7款。

中國國家衛生健康委員會官網通報，截至6月8日，中國大陸31個省區累計報告接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗8億896.2萬劑，比前一天增加1482.8萬劑。

中國近期全面加快接種疫苗後，官方調整策略，要求6月10至30日暫緩施打第1劑，優先保障已接種第1劑超過28天的民眾接種第2劑。

但在目前本土疫情最緊張的廣東省，許多民眾今天在網路抱怨，疫苗接種App顯示已被預約一空，根本不能預約。

據科技日報報導，由中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的科維福COVID-19滅活疫苗，首批今天上市供應國內緊急使用。

報導稱，科維福在一、二期的臨床結果顯示該疫苗具有良好的安全性和免疫原性，在接種機體後能夠快速誘導系統的免疫應答，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護。

據報導，科維福需接種2劑，每劑間隔2至4週。目前接種年齡為18歲及以上人群。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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