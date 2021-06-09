上千孩童因新冠肺炎成為孤兒！印度疫情後不可忽視的人口販運悲歌

印度這次的疫情，讓全世界見識到人間煉獄般的可怕，不僅確診數字創下全球新高，屍體排隊火葬的畫面更令人不忍卒睹，這場悲劇背後，是上千名孩童成了孤兒，而他們的未來，確實令人擔憂……

最嚴峻時期的一天41萬例確診、總確診數進逼2900萬、死亡人數約35萬人──這是印度（India）水深火熱般的新冠肺炎數字，也是一場最令人悲慟的人間煉獄悲歌……

這場蔓延的災變，讓原本以為疫苗問世、疫情能稍微趨緩的2021年，依然有著無以復加的惶恐，印度的嚴峻除了是創下全球最高的單日確診數，醫療體系的崩壞、氧氣缺乏和屍體被迫加速火葬的現實，更是許多家人難以接受的難堪。

2021年的4月和5月，是印度最可怕的時期，曾經一度防堵病毒的好表現兵敗如山倒，畢竟在整個歐洲疫情最嚴重的2020年3月、4月，對擁有高達14億人口的印度來說，那時單日確診數都不到千例，且政府實施嚴格封城和停工政策，雖然民生經濟慘況頓時令百姓叫苦連天，但確實有效的遏止了疫情。

曾經的忽視 讓悲劇一發不可收拾

但自今年年初起，以為疫情已經消逝不見的印度人開始參加各式規模不一的政治造勢活動，甚至還在恆河畔舉辦一系列宗教朝聖活動，至少數百萬人參與了這場盛會，大多數人沒戴口罩、根本不可能保持的社交距離──也許你只要稍微想像，疫情期間的媽祖繞境但大家完全沒戴口罩，就知道印度的狀況有多麼被怠慢和輕忽。

在事情一發不可收拾後，印度終於在5月雷厲風行的實施最嚴格的宵禁政策，不僅嚴格限制外出採買的人數，夜間更是完全禁止民眾出門，加上警察的嚴厲掃蕩和執法，這才終於漸漸壓下確診數字，從最高峰時期的單日確診41萬，慢慢降低到今日的約10萬，也有望再持續下探。

失去雙親 上千孩童成為孤兒

《DW》報導，根據印度國家兒童權利保護委員會（NCPCR）的數據，印度疫情自爆發以來至今年5月底，已經有高達1700名兒童失去了雙親而成了孤兒，另有140名兒童因為感染新冠肺炎而被父母遺棄、7400多名兒童失去了一名父親或母親，成了單親家庭。

為此，印度國家兒童權利保護委員會向印度最高法院遞交了報告，詳細說明了新冠肺炎期間孩童成為孤兒的問題，以及為他們提供食物、住所和衣物的必要性。

在印度地方政府所提供的數據下，北部的北方邦有2110名兒童成為孤兒、成了單親家庭或被父母遺棄，其次是東北部的比哈爾邦與西南部的喀拉拉邦之1327名和952名孩童，但兒童人權專家強調，真正的現況絕對大於這個數字。

為此，總理莫迪（Narendra Modi）宣布了幫助孤兒的措施，包含提供100萬盧比（約1萬3700美元、約台幣38萬）作為津貼，發放給這當中每個18至23歲的青年。

真正能拿到補助的少之又少

然而，兒福團體的人士認為，僅靠經濟援助的承諾並不能確保這些受疫情影響的孩童福祉，畢竟在許多狀況下，這些財務方案通常都被各種繁文縟節所束縛，甚至大多的社會福利計畫從未交予真正預期的受益人，因為這些弱勢通常不知道自己的資格，也無法處理類似複雜的流程。

目前地方邦政府都正提供不同的計畫援助這些失去父母的家庭，這些計畫大多在支持單親父母和其子女，並提供不同的福利政策。

一些專家認為，兒少保護機構應該優先考慮讓孩子留在其他親戚家中，只要那個地方適合他們且安全，送到孤兒院照料是最後的手段。

「首先，這些孩子會被歸類為『新冠肺炎孤兒』，並且受到一輩子的汙名化，但在此之前，他們還必須證明自己的父母死於新冠肺炎才能夠獲得後續的各種補助和照顧，我們甚至不難想像這究竟有多難。」

能被領養的孩童並不多

根據印度的《少年法》，被遺棄或成為孤兒的兒童，必須由地區兒童福利委員會的社會工作者進行評估，依據現實的狀況尋找可能收治的親屬。

如果沒有人認領孩子，當局最後會將他們安置到機構中照料，並在親屬的同意下，將孩子送到願意送養的單位。

每年，只有幾千名兒童會被印度各地的家庭收養，這些收養的單位受中央收養資源管理局（CARA）監管，在進行所有的必要檢查項目通過後，且確認兒童在法律上可以自由領養後，才會進行匹配。

然而，這些孤兒要被領養的可能性可沒這麼高──印度全國有9500家孤兒院、照顧約37萬名兒童，相比之下，被收養的孩子少之又少。除了年紀愈大愈難被收養，通常也要外型較討喜的孩子才有機會。

專家強調，「在新冠肺炎封鎖期間，印度的孤兒院沒有得到政府的足夠支持，加上嚴重的資源限制，使他們照顧的兒童面臨更大的風險。」

孤兒的人身安全成了最大考驗

此外，由於印度嚴重的貧富不均問題，這次成為孤兒的孩子，幾乎都是家庭狀況非常弱勢的家庭，加上印度人口販賣問題數十年來依然嚴重，每年數百萬的孩童無故失蹤，他們可能被不人道組織以器官販賣之需求抹殺性命，也因為大部分家庭經濟能力並非富裕，流落街頭乞討的孩子，人身安全也往往堪憂。

最近幾週，印度的社交媒體上流傳著收養孤兒的絕望請求，期望他們不要受到人口販賣和虐待的下場，專家強調，「因為疫情而成為孤兒的孩子，他們的安全、福祉和未來正存在著嚴重問題，除了眼前迫切的問題，還需要心理諮詢服務來解決孩童悲傷和創傷。」

畢竟失去父母的哀痛，可不是外人所能夠想像……

（作者／魯皓平 本文出自2021.6.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）