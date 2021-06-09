疫情下辦奧運 日本為志工和記者接種疫苗

東京奧委會主席橋本清子 (Seiko Hashimoto) 周二(6月8日) 宣布，日本7萬名奧運相關工作人員可望在6月中旬開始接種疫苗。上周，約有1萬名志工因為擔心感染新冠病毒而退出奧運會志工行列。

日本東京奧運會即將在7月23日開幕，但是整個日本還籠罩在疫情風暴之中。大部份民眾反對舉辦奧運會，而日本政府正在采取措施確保奧運會能夠順利進行。奧運會規模已經大幅縮減，不允許外國觀眾參加。不過，日本當地人是否被允許參加活動仍然不清楚。

組織者稱，預計約有6千名外國記者旅行到日本報導賽事。他們將受到密切監控，以確保不會有人離開預先登記的區域，如酒店和體育場館。

東京奧運組委會首席執行官武藤敏郎 (Toshiro Muto)說，將使用智能手機追蹤技術，確保記者只去他們應該去的地方。他說：「鑑於目前的疫情狀況，我認為這是對活動的一種可容忍的限制。他說，違反規定的記者可能會被吊銷通行證。」

記者們還將被敦促住在指定的酒店，而不是私人住所，酒店的數量將從350家減少到150家左右，因為組織者尋求對遊客進行密切的監督。

「零感染不可能」

日本政府高級衛生顧問，在東北大學任教的病毒學家押谷仁 (Hitoshi Oshitani) 告訴《泰晤士報》：「政府和組委會，包括國際奧委會(IOC)，一直說他們在舉辦一屆安全的奧運會。但是每個人都知道有風險。」

他強調，不管是在辦理奧運的日本或是奧運會後的其他國家，感染零風險是「100%不可能」。

押谷仁說：「有一些國家沒有很多病例，也有一些國家沒有任何變種。我們不應該把奧運會變成向這些國家傳播病毒的(機會)。」

迄今為止，日本已有超過76萬例新病毒確診和超過13600例死亡。與此同時，東京和其他地區仍然處於緊急狀態，第四波病毒也使醫院量能緊縮。上周，日本政府新冠對策小組會會長尾身茂 (Shigeru Omi)說，醫療專家計劃在6月20日之前發表一份聲明，屆時緊急狀態將被解除。

(綜合報導)

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