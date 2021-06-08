再次調查中國疫情 WHO：無法強求

WHO無法強迫中國揭露更多有關病毒起源的資訊！由於近日美國再起調查新冠病毒起源的討論，有記者7日詢問WHO能否在要求中國提供更多資訊？但WHO高階官員表示WHO沒有權力要求中國。美國今年開始對於新冠病毒起源的討論再次浮現，拜登還要求再次調查，但中國始終否認。

WHO不能查中國

根據《半島電視台》報導，世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩7日接受記者提問，是否能夠要求中國拿出更多資料，釐清外界對於中國是否為病毒起源地，讓資訊更加對外開放時，萊恩表示WHO無法繼續要求中國提供更多相關資料，此事還要做更多判斷性的研究。

另外他也指出，WHO組織本身並沒有這個能力，如果可以的話希望透過「會員國之間」互相合作的方式。新冠病毒的起源說自去年川普斷定是從武漢實驗室洩漏後，引發許多討論。當時包括美國防疫專家佛奇等人普遍認為，病毒從自然起源、動物傳人的機率比較高，但近來佛奇也支持調查實際起源。

中方批問題政治化

在美國輿論又興起對新冠病毒起源的質疑後，美國總統拜登也讓情報機關90天內要再次繳交調查新冠病毒起源的報告，加上WHO調查團今年初進入中國調查新冠疫情完後表示，他們沒有辦法取得所有的資料，也讓外界對於中國的透明性有所質疑。

《新華社》提到，對美國持續緊咬中國疫情起源，中國外交部發言人汪文斌也反擊稱，疫情溯源是科學問題，應當由全球的科學家合作開展，而不應被政治化。他舉當年美國聲稱伊拉克有大規模武器而發動戰爭的例子，希望美國不要再造謠，並也要邀請世衛調查團入境調查美國自己。

國際疫苗不平等

在記者會上，WHO祕書長譚德塞持續關注疫苗不平等的問題，這讓國際面對疫情出現「雙軌化」的現象：西方國家已經受到疫苗量好保護，但窮國仍暴露在疫情風險中，持續哀求疫苗的施捨。

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