疫苗分配不平等 世衛：病毒恐難消

世界衛生組織警告，近來新冠病例和死亡人數雖然下降，但世界正面臨病毒的「雙軌大流行」，一些國家已開始討論開放，但較貧窮國家仍處於病毒的威脅下。世界衛生組織秘書長譚德塞7日表示，疫苗分配不平等會使病毒繼續傳播，增加病毒出現變異的機率，呼籲七國集團（G7）共享疫苗，且要在6月和7月就分享。

疫情呈雙軌大流行

根據《路透社》報導，譚德塞指出，由於顯而易見的疫苗分配不平等現象，造成所謂的「雙軌大流行」，一些國家已受疫苗保護，而較貧窮的國家仍暴露在風險中。他提到，到目前為止，較富裕的國家已接種疫苗總量的44%，較貧窮的國家則僅接種0.4%。

根據《聯合國新聞》報導，譚德塞表示，新增病例已連續6週下降，死亡病例也連續5週下降。儘管有這些「令人鼓舞的跡象」，但他表示，進展仍然是「喜憂參半」，因為上週非洲、美洲和西太平洋地區的死亡人數上升。

籲G7分享疫苗

譚德塞近來號召在9月份之前至少要為10%的世界人口接種疫苗，並在12月份之前為30%的人口接種。而要達到9月份的目標，必須取得2.5億劑疫苗，僅在6月和7月就需要1億劑。由於七國集團峰會將於本週末舉行，譚德塞因此向各國領導人發出呼籲。

譚德塞指出，這七個國家有能力實現目標，呼籲七國集團承諾共享疫苗，且要承諾在6月和7月分享。同時，他也倡議所有製造商在生產疫苗時，提供新冠疫苗獲取機制（COVAX）優先購買權，或在今年承諾提供其產量的50%給該機制。

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