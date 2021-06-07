中國批准擴大年齡下限 開放3至17歲接種新冠疫苗
中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班官員6日透露，中國官方已經批准，將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急使用的年齡範圍，往下擴大到3歲以上。
據官方資料，目前中國COVID-19疫苗的接種年齡下限是18歲，未設上限。而到目前為止，已有逾100歲的中國老人接種其國產疫苗。
中新社報導，這名官員還透露，目前中國專家已對3歲至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，經中國有關部門批准後，也會根據疫情防控需要在這一人群中使用，由高年齡組向低年齡組梯次推動接種。
據中國官方資料，截至6月4日止，中國全境接種COVID-19疫苗已有7億4448.3萬劑次。
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