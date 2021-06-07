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廣東疫情防控升級 進出珠澳口岸須48小時證明

中央社 / 台北7日電

廣東疫情持續，防控措施升級。珠海市方面宣布，經珠澳口岸出入境人員原本需持有7天內核酸檢測陰性證明，8日上午10時起，改為需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今天作上述發布。珠澳口岸又稱珠澳口岸人工島，2013年11月建成，是港珠澳大橋的組成部分。

此外，今天12時起，要離開廣州並出省者需持有48小時核酸檢測陰性證明。

自5月21日廣東省出現近來第一例本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者以來，至今廣東省累計本土確診病例已超過100例，絕大部分都在廣州市。廣州目前實施全民核酸檢測，並嚴格出行管理，官方呼籲民眾非必要不出省，部分街道區域已經實施封閉管理。

微信公眾號「8點鍵聞」指出，廣州和上海同為超大城市，上海今年一月底爆發疫情後，因為精準防控、迅速控制疫情受到好評；但廣州在過去一週有多個無關散發的案例陸續出現，使得廣州只能層層加碼防控措施。

報導引述專家看法，認為對一個擁有超過1800萬常住人口的超大城市來說，疫情爆發初期就啟動全民核酸、全城管控的措施，對廣州來說成本太高。要保證多數人正常的經濟生活，又要快速控制住疫情，困難重重。

此外，這次流行的毒株為印度變異毒株，傳播力增強，加上大城市人口流動率高、疫調是否到位、重點篩查人口可能瞞報等因素，使得廣州疫情至今未歇。

新冠肺炎 COVID-19

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