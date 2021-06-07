中國疫苗接種7億劑次 預計年底覆蓋7成國民

中國國家衛生健康委副主任曾益新表示，目前全中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種已超過7億劑次，預計到今年底前完成至少70%的目標人群接種。

新華社報導，兼任中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人的曾益新表示，中國在2020年2月就成立專班部署疫苗研發，目前有21個疫苗進入臨床試驗階段，其中4個疫苗在國內獲批附條件上市，3個疫苗在國內獲批緊急使用。

但他也表示，雖然中國國內接種的總數量已有7億多劑次，在全球領先，每百人接種的比例卻並不領先。預計到今年年底前要完成至少70%的目標人群接種。

中國最新發布的人口總數為14.1億人，若以每人應接種兩劑估算，達到70%國民接種，共須施打19.6億劑。

至於疫苗的安全性，他指出，7億多劑次的接種，不良反應報告發生率為每10萬劑次11.86。其中，一般反應占83%，異常反應占17%，一般反應、異常反應發生率均低於2019年中國常規接種的各類疫苗的平均報告。

曾益新說，目前中國疫苗使用人群已覆蓋至18歲以上，接種者年齡最大超過了100歲。專家已經開始論證3至17歲使用疫苗的安全性和效果，經國家有關部門批准後，會根據需要在這一人群中使用。