廣東疫情持續延燒 政府嚴防人員流動

(德國之聲中文網) 中國廣東省的新冠疫情持續延燒，自5月21日至6月6日，該省已通報了94起新的案例，為目前中國境內本土疫情最嚴重的省份之一。根據中國官媒央視的報導，中國目前有12個新冠中風險區，其中有11個在廣東省，全部集中在本土疫情最嚴重的廣州與佛山。

有鑑於該省疫情持續升溫，廣東官方6日下令，7日中午12時起，有離開廣州與佛山需求的人，需要有48小時內的核酸檢測陰性證明以及健康碼綠碼。廣東省其他地區的人民則是必須出示健康碼綠碼和72小時內核酸檢測陰性結果。如果是在省內出行，則是出示健康碼綠碼即可。

該省官員也呼籲人民如非必要，不要離開廣州與廣東省。廣州市交通運輸局副局長沈穎6日表示，該省已設置38個聯合檢疫檢查站，把重點放在檢查離開廣州與佛山人員的核酸檢測證明與健康碼，看它們是否符合規定。

機場加強核酸證明驗證

除了廣東省的各車站外，該省的各大機場也開始加強健康碼與核算檢測證明的驗證。央視6日的報導指出，廣東省防疫指揮部和深圳市6日規定，7日中午12時起，所有從深圳機場乘機出港的旅客都必須出示健康碼綠碼與72小時內核酸檢測陰性證明。持有廣州或佛山身分證或14天內有兩地行程經歷的游客則必須提供48小時核酸檢測陰性證明。

廣州的白雲機場也同樣要求出港的人民出示48小時內的核酸檢測陰性證明，但外地中轉旅客若時間不超過24小時且有健康碼綠碼，便可不被查驗48小時內的核酸檢測陰性證明。

廣州南沙區政府同日也在官方微博宣布，為了加強該區車輛司機的防疫管理，政府會依照「點對點」閉環管理的原則，要求司機持有72小時內核酸檢測陰性證明，只能透過南沙港快速道路及連接的高速公路來進出該區。

廣東中高風險區停售感冒藥

另一方面，《香港01》6日也報導，廣東省藥品監督管理局辦公室發布關於加強藥品零售企業疫情防控工作措施的通知，表示該省內中高風險區的藥品零售業必須停售部分藥品，包含多款感冒藥，直至這些地區恢復成低風險地區。

此外，廣東全省的藥品零售業也要落實實名登記制度，要求顧客入店前量體溫並出示健康碼。手持黃色健康碼的顧客將不被允許入店購藥，店家也被要求指引顧客到醫療機構就醫。相關的藥品零售企業還必須在營業場所內明顯之處，張貼相關警語與措施。

藥品相關的網絡零售業者，6日起也必須停止向收貨地址位於廣州丶深圳丶佛山地區的消費者出售部分藥品，政府將另行宣布恢復時間。

高考試務人員需打疫苗 考生須有核酸檢測證明

另外，由於中國的高考7日登場，所以各地在新冠疫情未趨緩的情況下，多數地區都要求所有試務人員接種新冠疫苗，考生也必須先接受核酸檢測，還有追蹤過去14天的體溫。台灣的中央社報導表示，廣東省對該省所有的考生在考前14天進行健康狀況監測，並全面進行核酸檢測，考場也分為「普通考點」與「隔離考點」。

考生也被分成五類，以不同的防護標准與要求進入考場應試。在疫情最嚴重的廣州市，官方規劃了10個普通考點搭配一個隔離考點的方案，該市總共設置了58個普通考點與11個隔離考點。所有的5.49萬名考生與試務人員都已於5日接受過2次的核酸檢測，所有試務人員也已接種疫苗。

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