新冠病毒起源：又是果子狸？

德國權威病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）認為，新冠病毒起源於皮草市場是最合理的理論。接受瑞士雜志《Republik》采訪時，德羅斯滕說：「除了有明確記載的Sars-1的起源之外，我並沒有其他證據。這兩個病毒屬於同種，病毒往往有相同的起源。」在2002年和2003年，Sars嚴重急性呼吸道綜合征導致全世界約800人死亡。2019年底首次檢測出的Sars-CoV-2與該病毒非常相似。

Sars病毒爆發時，果子狸和貉是病毒從自然宿主傳播到人類過程中的中間宿主。「這已經得到了確認。」在中國，果子狸依然被廣泛用於皮毛業。野生果子狸也被送到屠宰場，它們可能吃過蝙蝠。蝙蝠曾被認為是最有可能傳播Sars-CoV-2的宿主，德羅斯滕指出，果子狸和貂會被活剝取皮。動物會因為疼痛而尖叫，傳播氣溶膠，人類可能因此感染病毒。

這些動物可能有一次是傳播疫情的起源，的確讓德羅斯滕感到意外。他表示，直到最近，他還抱有「天真爛漫的想法」，認為果子狸和貂作為已知的潛在過渡性宿主已經得到了控制。「對我來說，這一章節已經結束。我以為這種動物的販賣已完全停止，永遠不會再出現了。而現在Sars卷土重來。」

這位德國病毒專家表示，目前沒有具體的跡象表明，動物皮毛養殖場是將病毒傳播到人類的起源，目前並沒有對這個領域並進行研究，至少沒有公開研究。因此人們不知道果子狸或是水貂身上是否攜帶Sars-CoV-2。德羅斯滕說：「在2003年和2004年，有一些大型研究是在中國進行的。研究證實了Sars-1與果子狸和貂的關聯…這一次，至少到目前為止，顯然還沒有這方面的調查。」

新冠病毒是否經由動物傳染到人類目前未可知，這也引發了中美之間的政治爭端。美國前總統特朗普主張實驗室洩漏說。拜登令情報部門對此進行調查。中國外交部在指責美國試圖推卸自身抗疫不力，以此轉移民眾注意力。

德羅斯滕：實驗室理論「極不可能」

關於實驗室中意外或故意洩露病毒的說法，德羅斯滕認為，技術上講有這種可能，但是「如果有人以這種方式研制了Sars-2，我想說的是，那麼此人無疑是化簡為繁了。」如果想要進行研究，科研人員會將第一種Sars病毒為基礎，將其某個區域些作出某種改變。然而，Sars-CoV-2與Sars差異性非常大。

「打個比方，如果我想看看某些調整是否使病毒更具傳染性，我會拿一個現有的系統做實驗，改變這個系統，與之前的那個系統相比較。形象一點來說，如果我想知道一個新的汽車音響是否更好，那麼我就把它裝在一個現成的汽車裡，換掉老的汽車音響，然後進行比較。我不會去造一輛新車。Sars-2就是這樣，整輛車都是新的。」

因此，實驗室事故的說法對他來說是「極其不可能的」。關於是否有秘密實驗室惡意傳播這種病毒，就得問情報部門，「如果是這種情況。可能不會出現在武漢病毒研究所。這是一個嚴肅的學術研究所。」

世界衛生組織專家結束中國之行後發表報告，指出，新冠病毒「極不可能」通過實驗室傳人。不過，多個國家對於專家調查行程延遲以及無法取得原始數據發出譴責。世衛組織的報告中也提到了貂和其他小型食肉動物可能是中間宿主。專家們強調，需要進一步研究。

（德新社）

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