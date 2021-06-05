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大陸民眾沒染疫卻弱陽性 專家稱接種時「疫苗外溢」

中央社 / 台北5日電
圖為施打疫苗示意圖。美聯社
圖為施打疫苗示意圖。美聯社

中國湖北省潛江市近日發現4名從疫情重點地區返鄉人員的COVID-19核酸檢測結果呈弱陽性，專家研判是醫務人員為當事人接種疫苗時「外溢」所致，不具傳染性。

香港01今天報導，據官方通報，所謂「外溢」即是「灑出來」，中國大陸目前提供的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗都是滅活疫苗，疫苗本身帶有病毒，但經過特殊處理，毒性大減且沒有複製能力、傳染性。

報導引述官方通報說，潛江市3日對重點地區返鄉人員進行病毒核酸篩查時，發現有4名返鄉人員核酸檢測結果呈弱陽性。市政府隨後立即啟動應急響應，對所居住區域實施封閉管理和全員核酸篩查。

4日上午，湖北省專家組趕赴潛江指導處置，對上述4人連續3次採樣，核酸檢測結果均為陰性。各人目前都已在定點醫院集中隔離醫學觀察，無相關症狀，血清抗體陰性，胸部電腦斷層掃瞄和血常規檢測正常。

此外，上述4人居住地共309名居民的核酸檢測結果均為陰性，活動軌跡所涉場所環境樣本115份結果也都為陰性。

通報最後指出，經流行病學調查和實驗室檢測，為4人採樣的醫務人員工作環境及樣品轉運箱檢出核酸陽性，研判是醫務人員進行病毒疫苗接種時，疫苗「外溢」所致，不具有傳染性。

新冠肺炎 COVID-19

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