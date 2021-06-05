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港官員：未來想出遊 接種疫苗是基本條件

中央社 / 台北5日電
圖為師大疫苗示意圖。 中通社
圖為師大疫苗示意圖。 中通社

香港公務員事務局局長聶德權今天說，未來包括出遊等活動，都會以已經接種疫苗作基本條件。他呼籲港人在未來100天內持續接種第一劑疫苗，以建立保護屏障。

香港電台報導，聶德權今天在一個電台節目表示，若新一波疫情來臨，當局為避免一刀切停止社會上的活動，沒打疫苗的巿民必須繼續按社交距離措施及加強檢測處理，而已打疫苗巿民的安排就可以放寬；他並希望外界不要將有關做法貼上標籤、認為是懲罰措施。

聶德權說，有關做法是以接種疫苗提供保護，未來包括出遊在內等活動，都會以已經接種疫苗作基本條件。

今天是香港推行COVID-19疫苗接種計畫第100天，聶德權表示，過去100天，巿民接種疫苗動機不及其他地方踴躍和積極。

他說，當局向復必泰疫苗廠商訂購的750萬劑疫苗，原本分6個月供港，現時需要先暫停一批供港，他呼籲巿民於未來大約100日內，接種第一劑疫苗，希望建立保護屏障。

他並提到，未來一週當局將與學校商討，安排讓12至15歲學童可接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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