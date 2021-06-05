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中國批准：科興疫苗緊急使用放寬至3歲以上

中央社 / 台北5日電
中國科興新冠疫苗6月1日獲WHO列入「緊急使用清單」。路透 林則
中國科興新冠疫苗6月1日獲WHO列入「緊急使用清單」。路透 林則

中國科興控股董事長尹衛東說，官方已經批准科興COVID-19疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上的未成年人，但疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織專家來安排推動。

中國科興（Sinovac）針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）生產的滅活疫苗CoronaVac（克爾來福）1日獲得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，是第2個獲世衛批准的中國疫苗。

央視新聞今天報導，尹衛東在央視節目中表示，北京科興中維生物技術有限公司今年初啟動未成年人的臨床研究，目前已經完成了一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲-17歲）接種疫苗之後，其安全性良好，和18歲的成人組是一樣的安全。同時，抗體水準也和成年人一樣。

他說，現在國家已經批准科興疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

中國當前的COVID-19疫苗接種年齡為18歲以上。

尹衛東還表示，科興中維的設計產能是年產20億，已經向全球提供了超過6億多劑的疫苗。在獲得世衛組織授權之前，科興已經在中國之外的46個國家獲得了緊急使用。

截至3日，中國接種COVID-19疫苗為7.23億劑次。尹衛東說，他有信心在6月底，中國將有超過10億劑次的接種。

新冠肺炎 COVID-19

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