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不滿被疏遠！確診婆婆「刻意抱媳婦」害染疫：妳也別想幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。 示意圖／ingimage
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。 示意圖／ingimage

新冠疫情重創印度，確診人數累計逾千萬人，並已有超過33萬人死亡。而印度泰倫迦納邦（Telangana）一名婦人確診後，因媳婦和自己維持距離而感到不滿，竟刻意透過擁抱傳染病毒給對方，最終導致該媳婦也染疫，甚至被趕出家門。

根據《印度時報》報導，印度泰倫迦納邦Rajanna Sircilla區的一處村莊中，一名20多歲的媳婦透過視訊報案指出，自己的丈夫是位貨車司機，7個月前到奧里薩邦（Odisha）工作，因此家中只有她和婆婆以及2個孩子，而婆婆確診後，刻意讓她也染上病毒。

該名媳婦透露，由於婆婆確診新冠肺炎，她開始和其保持距離，並同時要求孩子避免接近婆婆，食物也讓其到指定地點領取，未料這些行為讓婆婆覺得自己遭到歧視，心生不滿之下，婆婆藉由擁抱企圖將病毒傳染給她，還挑釁說道「妳以為我死了，就能過幸福的生活嗎？」

事發後，這名媳婦確實因此染疫，甚至在上月29日被逐出家門，讓她憤而報案檢舉婆婆的行為。目前該媳婦與2名孩子都在其姐姐的住處隔離當中，當局也已向她們提供藥物在家治療；當地官員說明，若該媳婦有提告計畫，屆時他們會提供相關協助。

新冠肺炎 COVID-19

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