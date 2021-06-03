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弱勢中的弱勢 亞洲難民得不到疫苗

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
緬甸羅興亞難民營收容人數最多，但疫苗卻遲遲不見蹤影。(Photo by DFID - UK Department for International Development on Flicker under Creative Commons li-cense)
緬甸羅興亞難民營收容人數最多，但疫苗卻遲遲不見蹤影。(Photo by DFID - UK Department for International Development on Flicker under Creative Commons li-cense)

亞洲難民苦等疫苗遙遙無期。聯合國官員指出，包括孟加拉與馬來西亞等收容難民的亞太國家受到疫情升溫影響，各國疫苗供應量告急，不僅自家國人排不到疫苗接種，間接也波及住在擁擠環境的難民，估計有近百萬名緬甸羅興亞難民完全沒有配到疫苗。

據《美國之音》報導，世界衛生組織指出，過去2個月，亞太地區新冠肺炎病例數達到3,800萬人，其中超過50萬人死亡，增幅是全球之最。

另外，聯合國難民署也擔憂，住在擁擠與不衛生環境的難民特別容易感染新冠病毒，該機構發言人馬赫希奇指出，從今年4月起，位於孟加拉科克斯巴扎爾的羅興亞難民確診人數大量增加，目前當地收容近90萬名難民，也是全球最多。

難民感染人數攀升

他說，「截至5月底，已有1,188人確診，其中一半都是發生在5月。另外，尼泊爾、伊朗、巴基斯坦、泰國、馬來西亞與印尼的難民與尋求庇護者確診COVID-19人數也在增加中，令人擔憂。」

馬赫希奇指出，由於孟加拉缺少疫苗，目前當地收容的羅興亞難民沒有一人接種過疫苗，「由於疫苗全球取得機制數量不足，造成疫苗出貨延後，等於讓部分世界上最弱勢的人對病毒毫無抵抗之力。」

羅興亞分配不到疫苗

《沙烏地公報》報導，全球難民多達8,000萬人，亞太地區國家收容其中大半，但只有一小部分接種疫苗。對此，聯合國難民署指出，唯有疫苗可以隨時取得，才能擊退疫情。馬赫希奇表示，「缺少病床、氧氣機、加護病房以及醫療設施缺乏，讓感染新冠病毒的後果更加嚴重，特別是在印度與尼泊爾。」

他也認為，在印度首先出現的更高傳染性的變異病毒，恐怕會快速在當地擴散，受影響還包括難民族群在內。雖然目前包括在尼泊爾境內的部分難民已接種從「疫苗全球取得機制」（COVAX）供應的第一劑疫苗，但孟加拉羅興亞難民目前連一劑也沒有。

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