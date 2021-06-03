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英第三波疫情有疑慮 強森仍堅持解封

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

專家警告英國疫情爆發在即，首相強森仍將持續疫情開放政策！專家認為，英國已處在第三波疫情爆發的起點，但首相強森仍堅持進行6月21的最終階段解封，因為「沒有跡象顯示英國必須推遲解封」，解封可確認疫苗接種計畫產生多少群體免疫效果。

強森堅持不延遲解封

《天空新聞》指出，近日新冠肺炎Delta（印度）變種在英國擴散已引發專家不安，6月2日的單日確診數更攀升至4330例，因此紛紛呼籲政府推遲全面解封時程，但強森週三在唐寧街的談話表示，他對於6月21日最終階段解封仍抱持樂觀態度。

強森認為，相關疫情發展的確仍需謹慎以待，且英國疫苗接種計畫對於變種病毒的預防與抑制效果尚不明朗，但目前「看不到任何阻止英國6月21日進行第四階段開放的數據」，他也清楚解封鎖勢必導致感染增加，但最優先的應該是確認疫苗提供了多大程度的保護力。

英國第三波疫情開始？

6月2日的確診數為3月27日來的最高點，東英吉利大學醫學教授保羅亨特對《衛報》表示，英國5月上旬就已表現出第三波疫情的早期跡象，顯然新冠肺炎Delta變種已開始進入社區傳播。

哈佛大學傳染病進化和流行病學教授威廉·哈納奇博士則說，英國目前的疫情控制手段已不足以預防第三波疫情爆發，現在英國該處理的應該是醫療量能評估與整備，加上死亡狀況預測。

但英國廣播公司分析指出，目前英國仍處在觀望階段，還需要一些時間確認Delta變種是否會導致住院人數大幅增加及病毒對未接種疫苗族群的影響。

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