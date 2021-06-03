排不到疫苗！日本預約專線被塞爆 民眾不滿「咆哮30分鐘」

新冠肺炎疫情之下，各國紛紛引進疫苗，分配民眾進行施打，為的就是希望能夠減緩疫情擴散。然而即使有了疫苗，如何讓人數龐大的民眾能夠打到，卻也成了另一個問題。最近日本媒體，就揭露了國內疫苗施打的亂象。

根據日本媒體「北海道新聞」報導，設置在北廣島市內的疫苗預約專線中心，近日開放65歲以上的高齡者預約。當2日早上9點一到，亟欲施打疫苗的民眾電話瞬間湧入，讓中心內的28台專線通通鈴聲大作。

專線人員忙著登記姓名、希望接種的日期時間等等，一通電話如果沒有意外，大概會花五分鐘登記完成。光是在這一天，這個中心就來了1431通預約電話。平均一台專線就處理了50通以上，且每通電話之間的間隔往往只有幾秒鐘而已，使得人員疲於奔命。

在這些預約電話中，有民眾因為終於搶到預約，好不容易鬆了口氣，對專線人員表示感謝。但也有不耐煩的民眾打過來，因為自己的預約不順，把氣出在專線人員身上，甚至還有人不斷咆哮，怒罵「難道我死了都沒差嗎」，過程長達30分鐘，不只讓許多專線人員精神上備受折磨，也妨礙到其他想預約的民眾。

這樣不理性的案例除了廣島以外，也發生在其他縣市。雖然除了電話，也有利用網路預約的管道，不過從目前的狀況來看，消化的效率還是不盡理想。顯然如何讓民眾能快點施打到疫苗，仍然是日本政府相當頭痛的問題。