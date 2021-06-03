新冠肺炎鄰國的借鏡：為什麼台灣應該緊張但別恐慌？

我們統整台灣鄰國目前所面臨的狀況，包含確診總數、疫苗施打率等，也許多了解國際情勢，能夠讓自己別淪於恐慌當中。

自新冠肺炎2019年底爆發的那一刻起，台灣至今約累積近9000名確診患者，雖然近期的嚴峻狀況令許多國人擔憂，開始囤積存糧、盡可能不要出門，但其實放眼國際，台灣每百萬人確診數是非常漂亮的360，對比美國（USA）的10萬和日本（Japan）的6000，加上台灣人自律的個性，確實是有效控制疫情。

雖然台灣當前最令人詬病的，是疫苗的施打率，但其實在台灣疫情真正爆發以前，不少民眾的施打意願都不高，加上在台灣的狀況普遍安逸、似乎也沒施打的必要，若進口一堆疫苗最後導致過期，可非讓人樂見的事。

事實上，在整個東亞地區，疫苗的施打率普遍不高，甚至在《bloomberg》的統計下，全球的疫苗施打率也僅約13％，在大部分疫苗都集中在先進國家的狀態下，要達到全球的群體免疫，依然還有好長的一段時間要走，專家預估，至少還要等個5年。

為此，我們統整台灣鄰國目前所面臨的狀況，包含確診總數、疫苗施打率等，也許多了解國際情勢，能夠讓自己別淪於恐慌當中。

1、日本（Japan）──75萬人確診、疫苗施打率5.2％

日本5月每天的疫情，單日新增都在5000、6000人徘徊，這也是自今年的1月高峰過後，再一次面臨疫情的嚴重，原先政府宣布的「緊急事態宣言」也從5月底再度延長，特別是東京都、大阪府與北海道等地的每天新增確診病例依然居高不下，但日本的疫苗施打率也非常不樂觀，僅有5.2％。

不過，即將在7月23日至8月8日登場的東京奧運目前看起來勢在必行，「雖然存在著各種擔憂，但作為東京奧運的主辦國，我們並沒有考慮取消奧運會。」東京奧運組委會負責人橋本聖子（Seiko Hashimoto）表示，「我們充滿信心為奧運做足準備。」畢竟說穿了，若取消舉辦，日本可沒辦法承擔這樣的龐大財務損失。

2、韓國（Korea）──14萬人確診、疫苗施打率7.7％

在韓國，整個5月的疫情約為每日新增確診500、600人，這數據整整只有日本的1／10，且自去年12月的一波每日新增確診達1000人的高峰之後，至今的數據雖然沒有大幅下降，但每日新增確診數都非常持平。

韓國當局目前的目標，是計畫6月底前完成1300萬人達到首劑疫苗接種，雖然離韓國總人口的5200萬依然有段距離，但肯定是個不錯的開端。值得一提的是，韓國目前有大部分的確診者都是來自於社區內的無症狀感染者，再傳染給家人的案例，因此政府也在首都圈區域提供篩檢站，防疫等級也調升。

3、菲律賓（Philippines）──125萬人確診、疫苗施打率2.4％

菲律賓是目前東南亞疫情最嚴重的國家之一，4月、5月更是確診的高峰期，美日的新增病例高達7000至1萬不等，雖然過去曾有一段時期曾經稍微控制疫情，但現在的狀況則愈來愈嚴峻。

由於菲律賓目前受到變種病毒的影響，加上醫療資源已經瀕臨崩潰邊緣、疫苗施打成效不彰，許多菲國專家都在警告，若再不重視疫情的發展，菲律賓很可能成為下一個印度（India），當局目前還是實施不同的社交距離禁令，希望能防堵疫情擴散。

4、馬來西亞（Malaysia）──60萬人確診、疫苗施打率4.6％

馬來西亞的疫情，幾乎是從去年4月開始，就開啟一波沒有辦法降下來的惡夢，而今年1月又達到疫情高峰，至5月時，長達4個月的時間，每天的確診病例都高達約1萬2000例，如此嚴重的狀況確實令人難以想像。

隨著馬來西亞的疫情瀕臨崩潰的地步，當局決定實施全國性封鎖，大多傳統產業僅能維持一成人力工作，其它產業最多大約六成，且民生方面，目前除了必要經濟及服務領域外可以維持基本效能外，其它行業在這段時間內都不得運作。

5、越南（Vietnam）──8000人確診、疫苗施打率0.6％

一直以來在全球都是防疫模範生的越南，表現確實令國際刮目相看，除了目前的確診數還沒破萬，人民對防疫的精神和態度也十分優良，這箇中的關鍵在於，越南政府在很早的時候就預測到，它們的醫療系統勢必會因為病毒的爆發而無法負荷，為了讓醫療系統崩解的狀況不要發生，政府採取了非常嚴厲且大規模的預防措施。

雖然目前，越南跟台灣一樣面臨了疫情以來的第一波高峰，當今每天的確診數約200、300不等，這是因為變種病毒入侵所引起的狀況，甚至還有混合的變種病毒，在總確診數上，有超過70％都是今年4月所累積的。為此，越南開始實施有限度的社交聚會限制和活動，希望能控制住疫情。

作者／魯皓平 本文出自2021.6.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）