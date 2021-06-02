約40天無感染源不明病例 專家：香港新冠肺炎基本清零
香港醫學專家今天表示，據醫界普遍推斷，香港本地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）基本上已經清零。
政府專家顧問許樹昌今天向媒體說，本地約40天沒有源頭不明的COVID-19本土確診病例，暫時可說是「清零」。
但許樹昌說，由於本港疫苗接種率偏低，相信當局難以大幅度放寬社交距離措施。
香港自2020年11月中起爆發第4波疫情，至今年5月中左右疫情趨緩。最近2週，香港曾出現零星本土感染個案，但官方研判並不是在最近感染。
此外，香港1日通報1例感染源不明的確診案，懷疑感染者是一名35歲警員。但衛生防護中心和香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午公布，經追查及化驗，患者的樣本是中國科興生技（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，並非真正病毒。
袁國勇表示，這名疑似患者先前曾到民營診所提取樣本化驗。在此之前，診所醫生曾為其他人接種疫苗，相信是護士處理疫苗空瓶時，不小心把殘餘的滅活疫苗毒株轉到警員的樣本裡。
袁國勇指出，COVID-19在香港基本上已經清零，但他先前曾警告，第5波疫情隨時可能出現。
香港今天新增1例境外輸入確診案，至今本地累計有1萬1848例確診。
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