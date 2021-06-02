巴西實驗顯示 75%接種率可控制疫情

巴西布坦坦研究所在一個小鎮的疫苗實驗顯示，成人只要有75%的接種率，就能有效控制新冠肺炎疫情。該研究使用中國的科興疫苗，在人口4萬5千人的塞拉納進行，最終發現病例能有效地下降，且保護力能延伸到未施打疫苗的族群。巴西也另有其他使用AZ疫苗的實驗，將在未來發布結果。

根據《英國廣播公司》報導，巴西布坦坦研究所2月在人口有4萬5千人的塞拉納進行疫苗實驗，替鎮民大規模施打疫苗，要檢視接種疫苗對控制疫情是否有效。布坦坦研究所使用中國的科興疫苗，在替75%的成人接種兩劑疫苗後，就發現對控制疫情有顯著效果。

而最終在95%的鎮民都接種疫苗後，研究結果顯示，死亡率減少95%，住院率下降86%，有症狀者也下降了80%，初步結果十分卓越。布坦坦研究所研究主任帕拉舍斯指出，最大的關鍵數字是75%，「重點在於我們不需要替整個地區接種就能控制疫情」。

《美聯社》指出，過去遭病患塞爆的醫院，也在實驗接近尾聲時看到病患數「蒸發」。塞拉納的醫生現在可以開始協助處理非新冠肺炎的病例，也能在中午時間回家吃午餐。塞拉納的生活回到以往，民眾能正常聚會購物，各行各業也都正常營業。

巴西醫學院教授貝西納與沙賓疫苗研究所副所長蓋瑞特在贊同布坦坦研究所的實驗結果外，也謹慎的表示，需要有更多類似實驗來證明可行性，且也要深入研究塞拉納的數據，例如有部分民眾有接種兩劑疫苗但並沒有獲得免疫力。巴西另一公衛研究機構克魯茲基金會也在人口14.8萬的博圖卡圖進行AZ疫苗接種實驗，將在未來發布結果。

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