全球疫苗平台Covax為公義而設，為何讓92窮國等不到疫苗？

「理想主義敵不過人性自私，COVAX頻遭逢挫敗。」上月底《華爾街日報》的報導強調。身為全球疫苗典範的COVAX，自印度出現嚴重疫情、暫停疫苗出口後，僅拿到7700萬劑的疫苗，這之間到底發生什麼問題？

COVID-19疫苗全球取得機制（以下簡稱COVAX）是由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟（GAVI），及流行病預防創新聯盟（CEPI）共同領導。目前全球約有190國參與，而台灣也在其中。

COVAX主要確保疫苗能夠公平地被分配。然而立意良善的精神，現實卻很骨感。去年希望能在2021年底可提供，並分配20億劑疫苗給已簽約的國家，以覆蓋其20％的人口。

但目前COVAX僅運送7700萬劑疫苗。這個數字，不僅遠低於5月底前要達成運送2億3800萬劑的目標之外，更僅佔全球已交貨17億劑疫苗的4%。

問題一〉資金缺口龐大，不足提供免費疫苗給窮國

COVAX的最初構想是，富裕國家將從COVAX購買，足夠可供國內至少10%人口施打的疫苗劑量，且還要捐款給COVAX，這樣一來就能夠幫助92個貧窮國家免費取得疫苗。

換句話說，要讓COVAX發揮作用，必須有夠多的富國購買COVAX，才能進一步幫助窮國獲得疫苗。

問題就出在許多富國早已和輝瑞、莫德納等開發疫苗公司，達成雙邊協議，取得大多數的疫苗。連帶使得COVAX在早期階段並沒有太多餘裕的資金，購買足夠的疫苗劑量。

現況難以讓COVAX在2021年底前，達成覆蓋每個低收入國家20%的人口。然而，要實現這一目標，COVAX還需要再籌集26 億美元。

全球疫苗免疫聯盟發言人則表示，「到了6月，COVAX需要比目前獲得的資金高出至少16億美元，才有辦法訂到今年和明年初的疫苗。否則又會再像去年一樣，疫苗都被富裕國家搶走。」

問題二〉印度疫情嚴峻，連帶影響疫苗供應

「疫苗、製造它們所需的原料，仍然供不應求，」解釋性新聞《VOX》報導指出。且加上富國購買大量的早期疫苗供應。

全球最大疫苗生產商、身為Covax主要供應商的「印度血清研究所」（Serum Institute of India），曾承諾提供2億劑疫苗。但就在先前印度本土疫情嚴峻、僅有3%國民完全接種疫苗下，暫停所有疫苗的出口，轉而優先給國內使用。預計要到今年第三季才會恢復交貨。

然而，印度疫苗出口臨時喊卡，無疑重挫COVAX對窮國疫苗的配送計畫。且全球疫苗免疫聯盟表示，「今年2-5月間，印度血清研究所應交付逾1.11億劑，主要用於非洲和亞太地區等國家。但截至上月25日，該製造商僅通過COVAX分配約3000萬劑。」

「印度血清研究所交付延誤、疫苗生產能力侷限、資金匱乏，以及疫苗民族主義等等，都是COVAX計劃難以實現的原因。」根據聯合國兒童基金會指出。

問題三〉需要富國分享疫苗

《路透社》上月中報導，WHO希望有更多國家追隨瑞典、法國，將其國內優先族群都完成疫苗接種後，能夠捐贈部分疫苗給COVAX，以幫助解決不同國家之間疫苗施打率差距問題。

「Covax需要富國來分享疫苗，」《VOX》報導強調。且根據美國CDC的數據顯示，美國還約有7300 萬劑疫苗庫存。而杜克大學的研究人員估計，到今年7 月，美國可能會有至少 3億劑剩餘疫苗。也就是說，每個符合條件或即將符合條件的美國人都可以接種疫苗，還剩下3億劑，其中也包含兒童。

WHO高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）也呼籲富國應該採取如瑞典政府的行動，在其人口的30% 以上完全接種疫苗後，該國決定捐贈100萬劑疫苗。強調應以富國優先施打對象為主，可將剩餘疫苗捐出。否則，窮國能夠拿到疫苗的時間，只會不斷地往後推遲。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.6.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）