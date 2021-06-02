沒校正回歸、確診數30上下⋯星國和台灣疫情同時復燃，為何卻能快速壓制？

摘要 1.新加坡和台灣，同為世界防疫模範生，都有相當長一段時間維持本土零確診，本土疫情也在差不多時間點復燃。 2.不過，與台灣不同的是，新加坡病毒雖然現蹤，但每日本土確診數都壓制在30人左右，沒有校正回歸。 3.本文作者為旅居新加坡的台灣人，在新加坡觀察兩地防疫狀況及相關政策。 4.過去一年，新加坡民眾或許鬆懈了，但政府沒有放鬆，陸續推動疫苗接種、合力追蹤（TraceTogether）計畫，為複雜的紓困方案建置一站式補助頁面，方便請領。

疫情再起，21世紀這隻最大的黑天鵝，至今仍然盤旋不去。

4月29日這天，新加坡單日新增16起社區病例，創下9個月新高。衛生部立刻拉起警報，不到一週的時間，就重返解封第二階段，限制聚會人數並收緊大型活動等管控措施，單一群聚人數從8人下修到5人。5月16日社區病例再度飆高至38人，情勢緊張，單一群聚人數從5人再下修到2人，並且不准在外堂食，一律只能外帶，大家都有心理準備再回到封城狀態。

無獨有偶，5月15日台灣本土病例暴增180例。雙北地區緊急宣布升級防疫警戒至第三級。接著本土病例在5月17日來到史無前例的333例（不計校正回歸數量），19日全國進入防疫警戒第三級，希望藉由各項措施，將疫情止住。5月25日再延長三級警戒，學校繼續停課，但不停班，一時社群媒體上家長哀鴻遍野，如何平衡工作、家庭和小孩的居家學習，堪稱人生最大挑戰。

而最令新加坡僑民錯愕的莫過於，台灣本土疫情升溫後，新加坡立刻加強相關邊境管制，要求由台灣入境的新加坡公民、永久居民、長期准證持有者，從只需入境檢測拉高門檻為隔離21天，除了抵境時須接受病毒檢測，隔離期間還要另外採檢2次。這一來一回，14+21至少35天隔離期，讓艾倫回家的路越來越遠了！

一時之間，世界兩大防疫模範生相繼「落難」，成了難兄難弟，該如何挺過這一場新的風暴，兄弟爬山各自努力，各有各的方法。那麼，過去這一年，新加坡做了什麼？跟台灣有什麼不同？

I got my shot!

艾倫剛接種完輝瑞疫苗第二劑，很幸運的，沒有發燒整晚、得躺個兩三天的情形，除了手有點酸，沒什麼異感。打完疫苗還意外拿到「I got my shot!」標示的布口罩紀念品，讓艾倫出門都帶著這個口罩，好像拿到疫苗護照似的炫耀一番。

打完兩劑輝瑞疫苗後，艾倫幸運拿到了「I got my shot!」標示的布口罩。 (來源：艾倫)

新加坡自2020年底啟動COVID-19疫苗接種計畫以來，從第一線醫護人員開始施打，接著從60歲以上長者開始分年齡段登記接種，至少有200萬人已接種第一劑，超過160萬人已經接種完第二劑。尤其五月中疫情再起之後，原先不急著登記的人，都趕快登記施打，趕快進入預防的行列。目前40歲這個年齡層已經可以登記，而考量近期的變種病毒對於小孩影響大過於原始病毒，衛生部也批准了12到15歲的學生可以施打輝瑞疫苗，讓學生多一層保護。

新加坡，早在2020年疫情爆發後，因為政治環境單純，加上淡馬錫基金超前部署投資各大藥廠，第一波阻斷措施控制下來後，就陸續取得了輝瑞及莫納德疫苗，並在去年底開始接種計畫。政令宣導不斷鼓勵民眾趕快接種疫苗，雖然少數人仍有不同考量，但大部分居民都有登記接種。而這次，不分何種身份，不只公民或永久居留權的居民，只要擁有長期居留准證，一律享有接種的權利。

而台灣，這一年遲遲無法取得疫苗。在國產疫苗的研發認證進度還不及全面施打時，就爆發第二波疫情，從之前沒人想去打疫苗，到人人想打卻苦無疫苗的窘境，一轉眼豬羊變色。

TraceTogether-only SafeEntry

唐鳳去年因應疫情推出「口罩地圖」獲得日媒關注，被譽「天才IT大臣」。這次本土疫情爆發，唐鳳再度出手推動「全國簡訊實聯制」，5月19日召開記者會，親上火線（看台灣疫情的新聞最常看到的字眼）教導民眾如何使用簡訊實聯制。

此前一年，台灣因為疫情相當和緩，人們趴趴走，毫無顧忌，似乎沒有料到有一天要如此麻煩，進進出出登記足跡。也因此，當疫情再起時，追蹤疫調要花更多精神，無法在第一時間掌握全部染疫者動態。保全了人民隱私，卻也附上了不少代價。

而在新加坡，從去年疫情爆發之後，全國封城進入阻斷措施（類似台灣的第四級警戒）。從那時起，凡進入公務機關、商場，商店及任何有開放的營業場所，甚至公園、公共區域，就必須掃描SafeEntry的QR code，或者拿出身分證及居留准證掃碼登記。如果不登記，就無法進入。真正做到凡走過必留下痕跡的地步。

同時，新加坡也進行了合力追蹤（TraceTogether）計畫，這是為了加強接觸者追蹤而實行的計劃。合力追蹤計畫是一款應用程式，可以快速辨認與確診者有密切接觸的人。2020年9月，再推出「便攜防疫器」藍牙低功耗的行程記錄器，方便未必擁有智慧型手機的長者和小孩參與計劃。這個系統有助於確認接觸者，大大增加疫調便利性。雖然國會也有提出隱私權的討論，但政府保證所有資料只會作為疫調資料，時間一到自然會刪除。為了自身健康安全，沒再聽過誰有多一句反對的話。

合力追蹤（TraceTogether）是一款應用程式，有助於確認接觸者，增加疫調便利性。 (來源：艾倫)

一年來，艾倫及所有新加坡人已經習慣了，一到門口自然而然地打開TraceTogether的APP，掃描QR code，一秒登記完成，秀給門口安全檢查人員看，再進入場所。

最近，合力追蹤的技術再度升級，拿著手機走過去，如同悠遊卡嗶一聲就可登記完成。大型的購物商場為了降低人力，在政府的輔導下，設立了SafeEntry的自動閘門，走過去掃描TraceTogether裡或者便攜防疫器的條碼，就可進入。總之，不登記不掃描就連門兒都沒有。

新加坡大型購物商場，會設立SafeEntry自動閘門。 (來源：艾倫)

同時，TraceTogether程式裡還會秀出你是否已經施打疫苗，以及你曾經在哪裡可能接觸過確診病患，跳出來警告你，要自主管理14天。艾倫從5月疫情再度爆發後，為了生活還是得上班送貨，已經兩三度跳出警告，讓艾倫也是心驚膽跳。不過，這種警告倒是還好，嚴重接觸者，衛生部就直接強制請你去檢測了！

一站式補助

這次台灣本土疫情延燒，行政院訂定「紓困4.0方案」，預計最快6月4日上路，各地方政府也推出紓困措施。去年已符合紓困資格並申請填寫資料者，無需再申請。新申請者，相關部會也將做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸。比起去年「紓困1.0方案」開放申請時，減低繁雜的臨櫃程序，有大幅進步。相信有需求的民眾也將更容易取得補助。

同樣的，COVID-19也重創了新加坡的經濟，政府去年推出了推出團結預算案（Unity Budget）、堅韌團結配套（Resilience Budget）、同舟共濟配套（Solidarity Budget）與堅毅向前預算案（FortitudeBudget）等4套紓困預算案。今年2月，新的財政預算案提出「因應新冠病毒堅韌配套」（COVID-19 Resilience Package），繼續補助新加坡公民及弱勢族群及企業的需要。

兩地的生活水平和補助基準不同，且配套複雜，艾倫就不比較方案內容，不說金額多寡，而是政府便民的措施。新加坡政府直接設立一個網站「supportgowhere」讓你可以一站式找到適合你的補助方案，只要符合資格的居民都可以直接在線上申請，並且直接撥款補助。省去了媒體幫你做懶人包，還要東問西問，大大增加申請的便利性，這也是值得台灣參考的地方。

一年來，沒有放鬆一刻

如同文章一開始說的，台灣與新加坡是世界兩大防疫模範生，兩地都有相當長的一段時間維持在本土社區零確診。這一年，台灣進入了一個與世界不同的平行時空，不停課，不強制戴口罩，一樣開萬人演唱會，還有摩肩擦踵的宗教遶境活動。讓身在國外的艾倫好不羨慕，如果不是隔離14天的防堵政策，早就回去跟大家同樂，也不用天天隔海羨慕思鄉不已。但這個從海外看起來的奇幻異境，一夕之間，卻陷入自SARS以來最嚴重的病毒危機。

艾倫不願意用防疫神話破滅這樣的字眼來評論台灣的疫情轉折，畢竟防疫指揮官的位子不是人人都坐得來，一年來，的的確確讓台灣人民過上一段世外桃源的美好生活。但，不得不承認，這段美好生活，必須要暫時劃下逗點，政府跟人民都必須放下對立與歧見，齊心抗疫。

反觀新加坡，一年來，民眾或許鬆懈了，也有少數害群之馬違反禁令違法群聚。但政府沒有放鬆一刻，自從去年4月阻斷期開始到今天，出門口罩不離口，沒有例外。除了經過申請核准的公共集會外，私人群聚不得最多不得超過8人，特別是在外用餐或者聚集時，社交距離大使隨時會跳出來勸導或者開罰。嚴重違反者，就直接移送法辦，甚至取消居留權，讓你直接回自己的國家。

如此堅持之下，5月跟台灣一起再度爆發疫情以來，截至5月30日，雖然病毒在各大場所現蹤，但每日本土社區確診人數被有效控制在30人上下，沒有校正回歸。

艾倫這篇文章，無非是要以新加坡為例，作為一點借鏡。希望台灣新加坡兩地都能正常回歸，人民都健健康康無病無災，也讓艾倫可以早點回到自己的家鄉，與至親好友歡樂相聚。

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