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模範生澳洲疫情升溫 當局：恐再惡化

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
澳洲本土疫情持續擴大，維州代理州長馬里諾警告，未來幾天疫情恐還會惡化。(photo by Global News YouTube 影片截圖)
澳洲本土疫情持續擴大，維州代理州長馬里諾警告，未來幾天疫情恐還會惡化。(photo by Global News YouTube 影片截圖)

澳洲本土疫情持續擴大，官員警告，情況可能還會更糟！澳洲維多利亞州首府墨爾本近期出現群聚感染，打破3個月未出現本土案例的紀錄。維州也因此在28日重啟為期7天的嚴格封鎖措施，但31日仍通報增加11例確診案例，使這波群聚感染數增至51人。維州當局警告，未來幾天疫情恐還會惡化。

疫情恐還會惡化

本是防疫模範生的澳洲，近期卻又出現零星本土個案，根據《路透社》報導，維州首府墨爾本出現本土確診案例，打破3個月未出現本土案例的紀錄後，維州28日重啟為期7天的嚴格封鎖措施。但31日仍通報增加11例確診案例，使這波群聚感染的確診數增至51人，讓越來越多人猜測，先前宣布的封鎖期是否會延長。

維州代理州長馬里諾表示，情況非常嚴重，接下來的幾天是關鍵期，「我想明確告訴大家在這次疫情好轉前，情況可能還會更糟。」衛生官員則表示，印度變種毒株可能比原本的毒株更具傳染力，只需要1天就能傳給下一個人，而早期毒株可能需要5、6天 此外，墨爾本Arcare養老院發表聲明指出，有2名員工與1名入住長者染疫，當局擔心疫情會在養老院中擴散。

疫情加速疫苗接種

維州去年經歷了世界上最嚴格、時間最長的封鎖之一，當時第2波疫情造成維州800多人死亡，占澳洲累計死亡人數的90%，其中包含數百名住在養老院的長者。不過政府透過迅速追蹤接觸者、快速封城、嚴格的社交距離規範等措施，讓澳洲晉升為全球疫情控制最成功的國家之一。

本波疫情也促使維州加快了民眾接種疫苗的速度，聯邦衛生部長表示，上週創下新紀錄，共接種63萬547劑疫苗，是四週前的兩倍。目前澳洲共施打424萬劑疫苗。

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新冠肺炎 COVID-19 澳洲

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