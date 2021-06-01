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「更低劑量、更低價格」無需針頭的新冠疫苗2.0開發中

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
第二代新冠肺炎疫苗可能不再是針劑形式。（Photo by Arne Müseler on Wikimedia under CC3.0）
第二代新冠肺炎疫苗可能不再是針劑形式。（Photo by Arne Müseler on Wikimedia under CC3.0）

下一代的新冠肺炎疫苗將不再是針劑，且更容易運送。多數投資新冠肺炎疫苗的公司認為，將來定期接種疫苗是必要措施，並持續開發不需要冷鏈運送或兩次注射，且副作用更少、無需針頭的疫苗，期待以藥丸或鼻腔噴霧方式防疫，有利於在農村地區和發展中國家廣泛施打。

新型新冠疫苗有譜

今日美國報導指出，費城兒童醫院疫苗教育中心主任保羅奧菲特認為，新冠肺炎的衝擊會隨時間消退，但病毒將會持續存在，並轉為流感化的狀況，因此「只要世界上存在這種病毒，我們就需要接種疫苗。」

華爾街日報日前的報導預測，新一代的新冠肺炎疫苗會以藥丸或鼻腔噴霧的方式出現，會比目前的針劑形式更方便儲存與運輸，且美國的賽諾菲、Altimmune等製藥公司已著手進行開發，且Altimmune正執行鼻噴劑疫苗開發。

根據世界衛生組織的數據，全球有 277 種 Covid-19 疫苗正在開發中，其中 93 種已進入人體試驗，正在進行臨床試驗的疫苗大部分是針劑形式，但也包括2種口服製劑和7種噴鼻劑，目前的新型疫苗仍在進行早期、中期人體試驗，最快要到 2021 年底或 2022 年才能上市。

預測病毒突變趨勢

此外，為了因應新冠肺炎變種病毒，莫德納等多家生技公司正在測試人體是否能透過第三劑疫苗得到更好的免疫效果。莫德納負責人摩爾表示，目前公司正透過人工智能與機器學習進行模擬，希望能夠預測病毒突變趨勢，並研發能夠產生足夠抵抗力的疫苗。

另一方面，德國 CureVac 公司的第二代mRNA新冠肺炎疫苗預計會在今年年底推出，且不會有莫德納、BNT等疫苗的冷儲問題，更容易配送與運輸，且相對於現有疫苗更加便宜，其首席技術官姆萊切克預期推出後將會在中、低收入國家廣泛使用。

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