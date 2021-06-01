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疫情嚴峻打擊海地 窮國爆公衛災難

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
海地因疫受到的打擊是全面性、高危險性，而專家認為，這就是窮國若得不到國際援助的縮影。(photo via Flickr, under CC licensed by NonCommercial 2.0 Generic)
海地因疫受到的打擊是全面性、高危險性，而專家認為，這就是窮國若得不到國際援助的縮影。(photo via Flickr, under CC licensed by NonCommercial 2.0 Generic)

加勒比海島國海地面對的嚴峻情況，可能只是貧窮國家的縮影！聯合國兒童基金會1日報告指出，自疫情大流行以來，美洲最貧窮國之一的海地資源匱乏變得更加劇，包含犯罪率、兒童營養不良數量都倍增，今年約有2倍兒童受影響。而世界銀行此前提過，疫情打擊程度與國家貧窮與否有高度相關，像是海地疫苗接種就因公衛體系崩潰而直線下降，未來更擔心會爆發其他疾病如麻疹等。

資源全面匱乏

根據《BBC》報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）報告指出，加勒比海的島國海地面臨到的疫情困境是加倍嚴重的，該國本來就是美洲最貧困的國家之一，6成以上的人口都生活於貧困中，民生更受到政治經濟危機，以及自然災害的打擊，從疫情流行以來，資源匱乏的慘狀只會更加劇。

海地今年預估有超過8.6萬名、五歲以下兒童會有營養不良等症狀，其數字是去年翻倍，全國1100多萬人口內有440萬人的糧食難受保障（其中包含190萬名兒童），UNICEF更警告，即將到來的颶風季節（6月到11月）會讓估計人數只增不減，該國嚴峻的缺糧、缺資源讓犯罪率倍增。

亟需國際組織救援

事實上，貧窮國家受到疫情的打擊更高是有依據的，據《世界銀行的報告》指出，過去20多年來的極端貧窮率不斷下降，這顯示出國際組織的協助有所成效，但疫情在短短一年內把這些努力摧毀，窮國民生經濟較為脆弱、還需仰賴國際組織幫助（如世銀轄下的IDA就致力於提供窮國資金支援），今年IDA提出的弱國經濟協助復甦計劃就急需更多的金援。

像本文海地就是一個例子，該國目前被UNICEF預估須要近5千萬美元的金援，以購買民生必需品、醫療資源、疫苗、糧食等，但目前獲得的遠遠不夠。該國若得不到援助，在公衛體系崩潰的情況下，目前呼吸道疾病白喉的病例已開始攀升，傳染病專家更警告未來可能爆發麻疹等大規模疾病，這些都是伴隨疫情而來的打擊。

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新冠肺炎 COVID-19 海地

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