快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死亡率飆第一！秘魯新冠確診死亡人數校正 一天暴增9萬人

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
秘魯的死亡人數在1天內，經過官方調整後瞬間翻倍。圖為秘魯高原城鎮示意圖（Photo by Christian Haugen on Flickr under CC 2.0）
秘魯的死亡人數在1天內，經過官方調整後瞬間翻倍。圖為秘魯高原城鎮示意圖（Photo by Christian Haugen on Flickr under CC 2.0）

南美西部秘魯的死亡人數1天內暴增9萬人？秘魯政府5月31日將國內的新冠確診死亡人數，從原本的69342人校正到超過18萬人，也讓秘魯的確診死亡率直接飆升到全球第1。除了秘魯以外，南美洲整體疫情目前仍非常嚴峻，巴西、哥倫比亞都是重災區，而秘魯的疫苗完整接種率目前也僅3.4%。

死亡率瞬間第1

根據《英國廣播公司》報導，秘魯總理貝穆德茲31日宣布，將該國的死亡人數從之前在約翰霍普金斯大學統計的69342人，一口氣調升到180764人。貝穆德茲表示，這是根據秘魯與國際專家的建議而調整，民眾必須了解政府的顧慮。

與鄰國相比，巴西超過46萬的確診死亡人數仍遠高於南美各國，不過原本疫情看來比秘魯嚴重的哥倫比亞，目前死亡人數約88288人，1天之內瞬間被秘魯超越。另外，玻利維亞的死亡人數則是超過14000人。這也讓秘魯的確診死亡率成為全世界最高，比鄰國巴西還要多。

政府無力統計

英廣分析，秘魯的官方統計數字長期以來就被懷疑，無法反應國內真實疫情狀況，秘魯官方曾坦言，真實的確診人數可能是帳面上的2倍，全國的醫療系統陷入崩潰、氧氣也陷入短缺。而被視為群體免疫希望的疫苗，秘魯目前全國3251萬人中，完整施打2劑的僅有110萬人，占比3.4%。

目前秘魯全國超過195萬人確診。《彭博社》提到，近來南美各國的疫情難以降溫，主辦美洲盃足球賽的阿根廷近日確診人數仍持續攀升，因此今年再次決定取消，並改由巴西主辦。美洲盃的狀況也讓日本民間專家擔心，東京奧運即使繼續維持最高警戒，還是很難辦兼顧防疫與選手賽程。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，南美洲目前疫情仍以巴西最嚴重（1654萬人確診、46萬人死亡、6710萬人單劑接種），阿根廷居次（378萬人確診、7.8萬人死亡、1211萬人單劑接種），哥倫比亞排行第3（340萬人確診、8.8萬人死亡、982萬人單劑接種），秘魯、智利等國疫情也十分嚴重。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 秘魯

延伸閱讀

張鴻仁：WHO正討論疫苗是否須有三期臨床結果才能給EUA

【即時快評】國產疫苗研發難預期 政府該和他們綁一起

晶鑽生醫號招全台醫美診所投入疫苗施打

看問題／民間擔心疫苗還有重重限制...

相關新聞

死亡率飆第一！秘魯新冠確診死亡人數校正 一天暴增9萬人

南美西部秘魯的死亡人數1天內暴增9萬人？秘魯政府5月31日將國內的新冠確診死亡人數，從原本的69342人校正到超過18萬人，也讓秘魯的確診死亡率直接飆升到全球第1。除了秘魯以外，南美洲整體疫情目前仍非常嚴峻，巴西、哥倫比亞都是重災區，而秘魯的疫苗完整接種率目前也僅3.4%。

疫苗護照將上路！歐盟提議：打完疫苗者不用檢測和隔離

歐盟的疫苗護照系統基礎設施6月1日將準備就緒，預定在7月正式啟動。歐盟執行委員會5月31日提議，應容許14天前完全接種過...

巴西可能舉辦美洲盃足球賽 醫學專家：不智之舉

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在南美各國延燒，阿根廷與哥倫比亞先後放棄主辦美洲盃足球賽後，南美足球總會今天...

疫情嚴峻打擊海地 窮國爆公衛災難

加勒比海島國海地面對的嚴峻情況，可能只是貧窮國家的縮影！聯合國兒童基金會1日報告指出，自疫情大流行以來，美洲最貧窮國之一的海地資源匱乏變得更加劇，包含犯罪率、兒童營養不良數量都倍增，今年約有2倍兒童受影響。而世界銀行此前提過，疫情打擊程度與國家貧窮與否有高度相關，像是海地疫苗接種就因公衛體系崩潰而直線下降，未來更擔心會爆發其他疾病如麻疹等。

避免汙名化！WHO宣布：改用希臘字母稱呼變種病毒

新冠肺炎疫情肆虐全球近一年半，多國先後出現變種病毒株，使得疫情進一步惡化及擴散。世界衛生組織（WHO）5月31日宣布了對...

李顯龍：定期自我篩檢 將成疫後常態

新加坡總理李顯龍五月卅一日發表全國講話，他說，疫情如果持續改善，社區病例也進一步下降，新加坡應能在六月十三日放寬限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。