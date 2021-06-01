死亡率飆第一！秘魯新冠確診死亡人數校正 一天暴增9萬人

南美西部秘魯的死亡人數1天內暴增9萬人？秘魯政府5月31日將國內的新冠確診死亡人數，從原本的69342人校正到超過18萬人，也讓秘魯的確診死亡率直接飆升到全球第1。除了秘魯以外，南美洲整體疫情目前仍非常嚴峻，巴西、哥倫比亞都是重災區，而秘魯的疫苗完整接種率目前也僅3.4%。

死亡率瞬間第1

根據《英國廣播公司》報導，秘魯總理貝穆德茲31日宣布，將該國的死亡人數從之前在約翰霍普金斯大學統計的69342人，一口氣調升到180764人。貝穆德茲表示，這是根據秘魯與國際專家的建議而調整，民眾必須了解政府的顧慮。

與鄰國相比，巴西超過46萬的確診死亡人數仍遠高於南美各國，不過原本疫情看來比秘魯嚴重的哥倫比亞，目前死亡人數約88288人，1天之內瞬間被秘魯超越。另外，玻利維亞的死亡人數則是超過14000人。這也讓秘魯的確診死亡率成為全世界最高，比鄰國巴西還要多。

政府無力統計

英廣分析，秘魯的官方統計數字長期以來就被懷疑，無法反應國內真實疫情狀況，秘魯官方曾坦言，真實的確診人數可能是帳面上的2倍，全國的醫療系統陷入崩潰、氧氣也陷入短缺。而被視為群體免疫希望的疫苗，秘魯目前全國3251萬人中，完整施打2劑的僅有110萬人，占比3.4%。

目前秘魯全國超過195萬人確診。《彭博社》提到，近來南美各國的疫情難以降溫，主辦美洲盃足球賽的阿根廷近日確診人數仍持續攀升，因此今年再次決定取消，並改由巴西主辦。美洲盃的狀況也讓日本民間專家擔心，東京奧運即使繼續維持最高警戒，還是很難辦兼顧防疫與選手賽程。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，南美洲目前疫情仍以巴西最嚴重（1654萬人確診、46萬人死亡、6710萬人單劑接種），阿根廷居次（378萬人確診、7.8萬人死亡、1211萬人單劑接種），哥倫比亞排行第3（340萬人確診、8.8萬人死亡、982萬人單劑接種），秘魯、智利等國疫情也十分嚴重。

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