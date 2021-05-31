廣東省現印度丶英國病毒株  廣州半封城

廣州疫情持續升溫，該市已擴大全員檢測範圍，並實施離穗限制措施，自31日晚上10點起，離開廣州市人員須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

根據中國國家衛健委，中國30日新增確診病例27例，當中20例本土病例均在廣東省，其中廣州有18例，佛山2例；新增本土無症狀感染者3例，深圳2例，佛山1例。

受疫情影響，廣州白雲機場已有超過500航班取消。疫情也引起當地恐慌，廣東省民眾搶打疫苗，多個接種站大排長龍，甚至通宵輪候。

荔灣區限制出入

在疫情熱點廣州荔灣區，當局要求區內上百萬人兩天內完成核酸檢測。廣州市疫情防控指揮部30日進一步宣布擴大篩檢範圍，涵蓋越秀區丶海珠區，以及天河區丶白雲區丶番禺區等重點區域。

荔灣區四地升級為中風險地區，實施封閉管理，所有人員以居家為主，每戶丶每天限1人外出購買生活必需品外，區內關閉娛樂場所丶文體場館，餐廳禁止堂食，學校暫停實體課。

市交通運輸局指，重點區域涉及7個地鐵站，將采取「只出不進」的措施，區內83條公車線停駛，亦禁止的士和網約車運營等。

起源：75歲老婦染印度病毒株

廣東這一波疫情要追溯到5月21日，當日在廣州荔灣區出現一位75歲本土確診者，基因測序發現她感染的是印度變種病毒株，她近期沒有到過中國國內中高風險地區丶沒有境外旅居史，發病前14天都在廣州生活。

這名確診者是如何感染病毒，至今仍未找到源頭，但已形成一條「早茶傳播鏈」，造成數十人染疫。廣州疾控副主任張周斌表示，此輪疫情傳播速度極快，「一起吃一頓飯，或者是短暫的一個非直接的接觸，就可以造成傳播」。

深圳鹽田港現英國病毒株

另一方面，深圳也出現傳播鏈，患者多為鹽田港口作業人員，感染英國變種病毒株。至少4名無症狀感染者曾於17日參與國際貨輪「東方溫哥華」號的作業。

《財新網》引述船舶衛星定位信息顯示，該貨輪13日從台灣高雄港出發，15日凌晨抵達深圳蛇口港，停靠1小時後駛往香港，短暫停留1小時後回到深圳鹽田港，經過一天的作業，於18日下午駛回高雄港。

鹽田港為中國第三大港口，有報導指受疫情影響，該港口封閉部分作業碼頭，目前作業速度全面減緩。

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