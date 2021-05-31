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南非染疫者激增 政府宣布延長宵禁

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
近來南非新冠確診案例激增，為避免疫情擴大，總統拉瑪佛沙30日宣布延長夜間宵禁時間、限制聚會人數。(photo by GovernmentZA on flickr under CC2.0 )
近來南非新冠確診案例激增，為避免疫情擴大，總統拉瑪佛沙30日宣布延長夜間宵禁時間、限制聚會人數。(photo by GovernmentZA on flickr under CC2.0 )

近來南非新冠確診案例激增，為避免疫情擴大，總統拉瑪佛沙30日宣布延長夜間宵禁時間、限制聚會人數，從31日開始，宵禁時間從深夜11時至到隔日凌晨4時；聚會人數方面，所有室內聚會人數上限為100人，室外聚會人數上限則為250人。

根據統計，在過去的7天，南非平均每日新增3745例確診案例，過去24小時則增加4515例確診案例，累計超過165.9萬例確診。

加強防疫措施

根據《路透社》報導，南非新冠疫情再起，國內確診案例激增，因此總統拉瑪佛沙30日表示，將延長夜間宵禁時間、限制聚會人數，以減緩疫情的傳播。

拉瑪佛沙表示，第二級封鎖措施從31日開始，要求餐廳、酒吧、健身中心等非必要場所在當地時間晚上10時（格林威治標準時間8時）關閉，並延長宵禁時間1小時，從深夜11時至到隔日凌晨4時。

聚會人數方面，所有室內聚會人數上限為100人，室外聚會人數上限為250人，如果場地太小，無法容納前述的人數，則不得超過使用場地容量的50%。拉瑪佛沙表示，根據該國衛生專家的說法，最近新增感染案例激增，是因為人們沒有遵守基本衛生規則的社交聚會越來越多。

擴增疫苗生產力

《半島電視台》提到，確診病例的激增，也使南非新冠疫苗接種滯後一事更受關注，該國總人口中僅約1.5%的接種過疫苗。南非政府因未能迅速購得疫苗而受到人民抨擊，但南非政府表示，已支付足夠覆蓋5900萬人口中4000萬人接種疫苗，或達到群體免疫的費用。拉瑪佛沙表示，他們正在努力擴增疫苗生產能力，實現生產疫苗達自給自足的目標。

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