廣東新增20例本土確診 啟動離省管制

中國30日新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中7例為境外移入，20例為廣東的本土病例。廣東疫情蔓延，宣布今天起部分高中生改為線上教學，並對離開省境者實行臨時管制措施。

據廣東省衛生健康委員會，30日廣東省新增本土確診病例20例，其中16例為無症狀感染者轉確診。確診者廣州占18例、佛山占2例。全廣東省累計確診病例2455例，目前在院64例。

廣東省30日宣布將擴大篩檢範圍，今天至6月11日為止，全市普通高中學校高一、高二年級學生改為居家線上上課。今晚10時開始，對離開廣東車輛與人實行臨時管理措施，透過交通運輸工具離開廣東的人需持有健康碼綠碼，且持有72小時內核酸檢測陰性證明。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5月30日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中境外移入病例7例，分別為廣東3例、上海2例、福建1例、河南1例；本土病例20例，都在廣東。

境外移入現有確診病例290例，現有疑似病例2例。累計確診病例6051例，累計治癒出院病例5761例，無死亡病例。

無症狀感染者新增19例，其中境外移入16例，本土3例皆在廣東。當日轉為確診病例16例，當日解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者400例，境外移入占366例。

截至5月30日24時，中國大陸現有確診病例328例，累計治癒出院病例8萬6135例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1099例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬4783人，尚在醫學觀察的密切接觸者7969人。

香港特別行政區累計確診1萬1837例，其中出院1萬1572例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診51例，49例已出院。