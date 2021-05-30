疫情緩解 德國各州感染指數均降至警戒線下

（德國之聲中文網）據科赫研究所周日的數據，德國過去7天每十萬人發病率為35.2。所有聯邦州的這一指數都降到了50以下。情況特別好的是梅前州（14.7）、石荷州（17.9)、勃蘭登堡州（20）、漢堡（22.4)和下薩克森州（23.1)。在發病率曾長期居高不下的圖林根，這一數字為47.5%。

不過，儘管情況朝著好的方向發展，副總理、社民黨總理候選人舒爾茨（Olaf Scholz）仍然告誡大家不要大意，並拒絕了經濟界提出的提前取消在家辦公義務的要求。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）則表示，有希望進一步放寬抗疫規定。他說，重返正常的想法也包含了重返以前的工作場所。反對黨綠黨則要求將在家辦公義務變成在家辦公的權利。該黨一份關於後新冠疫情時代辦公現代化的計劃中寫道，「對於適合的工作而言，現代化的工作方式應該包括自主決定、移動辦公的權利，由雇員自己來決定並出於自願。」

從下周一起，德國許多州的中小學生也將重返課堂。

疫苗接種加緊進行

據科赫研究所的數據，截至5月28日，共有約42.2%的德國人口接種了第一針，17.1%的德國人口完成了接種。

歐洲藥品管理局5月28日宣布，批准將美國輝瑞公司和德國生物新技術公司合作研發的新冠疫苗用於為12歲至15歲未成年人接種。德國擬於6月7日開始允許年滿12歲的未成年人預約接種新冠疫苗。德國總理默克爾表示，「從6月7日起，12歲以上青少年將有機會預約接種……那些有接種意願的人在8月底前至少可接種一劑。」德國德國社民黨衛生問題專家勞滕巴赫（Karl Lauterbach）表示，如果12到18歲青少年不加入施打疫苗之列，德國無法完成80%的人口接種的目標。

歐洲議會議長大衛‧薩索利（David Sassoli）向媒體表示，目前已有2.37億劑疫苗運往全歐洲，到7月中旬，歐洲至少能有70%的成年人打上疫苗。

在人口約3.3億的美國，目前已有至少一半人口接種了第一針，大約40%的人口已完全接種了疫苗。美國疾病控制與預防中心的數據顯示，62%的成年人已接種了第一針，51%以上的成年人已完全接種。而在65歲以上的人群中，86%已至少接種了第一針。

（德新社、美聯社、科赫研究所）

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