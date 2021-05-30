確診銀行員請假遭拒 拖氧氣瓶喘吁吁走去上班

為阻斷新冠病毒繼續在社區蔓延，台灣許多企業紛紛讓員工在家遠距離上班，但日前在印度賈坎邦卻爆出有位銀行行員確診新冠肺炎，想請假在家休息，卻因為「公司不准假」，只好拖著氧氣瓶，氣喘吁吁的走路上班。

據印度媒體《indiaToday》報導指出，該名確診者是在旁遮普國家銀行（PNB）的職員庫瑪爾，日前確診新冠肺炎，但康復過程卻比想像中更漫長，便想向主管繼續請病假，沒想到對方不但不接受，更要他立即重返崗位，無奈之下庫瑪爾只好拖著氧氣瓶，在太太和兒子攙扶之下，虛弱走入辦公室，並且直接氣憤地質問主管「醫師說我還需要3個月才能完全康復……為什麼我要受到這種折磨？」

報導內容可知，庫瑪爾在病假單中寫道，即使自己的身體已經逐漸在康復，但由於感染已經擴及到肺部，以至於血氧濃度低，仍需持續輸送氧氣。 據庫瑪爾的家屬表示，他不但抱病來上班，更遭銀行威脅要扣除薪水，即便目前已經提出離職申請，卻尚未被批准。

對此，銀行方則表示，2年多來該職員時常曠職，現在以誇張、戲劇化的行為誹謗銀行，實際上是為了施壓公司，更說明「目前沒有任何職員染疫後仍被拒絕休假」。