廣東疫情傳播力強 與印度英國變異病毒株相關

中國廣東省21日至今已有本土的6名COVID-19確診病例及34名無症狀感染者。這波疫情主要有兩條不同的傳染鏈，源頭分別與病毒的印度變異株和英國變異株有關，專家指傳播力更強更快。

綜合央視與新民晚報報導，廣東本輪2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情集中於兩條傳播鏈：一條是由廣州荔灣區擴散至茂名、佛山的「早茶傳播鏈」；另一條是發生在深圳鹽田港的「境外貨輪傳播鏈」。

在早茶傳播鏈中，源頭是一名75歲的郭姓婦女，她在21日確診，並發現身上帶有COVID-19的印度變異病毒株，但她並沒有境外旅遊史，通報指「不排除意外暴露造成偶發感染」。

廣東在疫情中面臨更高風險。羊城晚報指出，中國目前每天入境人員中，有9成集中在廣東，每天廣東的隔離人員達3萬人。

和廣州去年發生過的6次疫情不同，這波病毒傳播力很強、傳播速度也快，可以通過吃一頓飯或短暫的非直接接觸傳播。為郭姓婦女在早茶店送餐的服務人員，只因為沒戴口罩送餐就感染了。

另外，深圳市鹽田區21日也在該區國際貨輪登輪作業人員例行檢測中發現一名無症狀感染者，短短幾天內相關無症狀感染者已累計至7人，其中6人都在鹽田港區工作，這7例均有境外貨輪工作場所暴露史。

針對深圳疫情，相關疾控部門表示，此次病毒傳播速度很快，而且其中有5例是感染了英國出現的變異毒株。

廣州市衛健委主任黃光烈昨天表示，本次疫情傳播速度更快、傳播力更強，因此對防控提出極高要求，以便及時切斷感染鏈。

26日起，廣州市荔灣區、佛山市禪城區、深圳市鹽田區都分別展開全區全員核酸檢測，深圳鹽田區還要求做到「疫苗100%覆蓋」。有媒體表示，為了迅速完成核酸檢測，廣州荔灣區調來4900名醫護徹夜檢測。

報導說，受疫情刺激，廣東各地民眾接種疫苗的意願也高升，各地市的疫苗臨時接種點都排起了長隊。

廣東27日單日疫苗接種量就高達258.51萬劑次，累計接種3899.17萬人，共有1211.99萬人完成全程（2劑）接種。