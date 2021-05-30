英國確診指數增加 專家籲勿急解封

英國新冠肺炎印度變種案例增加，專家呼籲暫緩解封。專家警告，目前英國單日新冠肺炎確診案例有呈倍數增加的趨勢，應再度採取各項社會封鎖措施，避免疫情全面爆發。英國首相強森雖強調，目前數據上看來，沒有暫停解封的必要，但也不排除相關可能性。

英印度變種案翻倍

英國衛生局表示，截至上周三英格蘭地區發現有近7000例新冠肺炎確診者感染印度變種「B.1.617.2」，且該種病毒感染力比去年秋天發現的英國變種更強，但接種過兩劑新冠肺炎後，即可達到高水平的防護。

據CNBC報導，英國已暫時解除封城限制，並希望在6月21日前解除所有防疫措施。英國首相強森強調，就目前的數據來看，英國應該能如期達成目標，但也表示，在必要的情況下，英國「可能需要等待」完全恢復正常生活的時機。

專家憂「指數增長」

另一方面，數學家蒂姆·高爾斯對英國當局發出警告。接受天空新聞採訪時，高爾斯指出，目前英國的新冠肺炎感染案例出現「指數性增長」的跡象，並主張英國應持續進行各項社會管制措施，抑制感染大規模爆發的可能性。

高爾斯強調，自己並非封城措施的擁護者，但英國應盡早採取行動，不要等到變種病毒爆發、被迫封鎖時才亡羊補牢，「這只會讓防疫適得其反」，且英國在過去已經犯下很多類似的錯誤，他希望英國不要再重蹈覆徹。

印度變種成主流

此外，據天空新聞報導，臨床流行病學家古爾達薩尼指出，目前印度變種已經取代英國變種、成為英國境內傳播的主要病毒株，且傳播率比英國變種高了60%，「這顯示了變種的危險，且我認為這不會是最後一個變種。」

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