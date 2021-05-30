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男進超市拒戴口罩遭員工圍毆 網友反大讚：打得好

香港01 / 李納德
馬來西亞有一名男子入超市時拒戴口罩，結果被多名超市職員圍毆。 圖／翻攝影片
馬來西亞有一名男子入超市時拒戴口罩，結果被多名超市職員圍毆。 圖／翻攝影片

世界那麼大，無論新冠肺炎疫情多嚴重，都一定有人仍然拒絕戴口罩！馬來西亞疫情進一步擴散，單日新增逾8000確診宗數，政府已宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2周。

當地日前瘋傳1段影片，顯示有男子入超市時拒戴口罩，結果被多名超市職員圍毆，而且拳拳到肉瞄準頭部猛打，有民眾指事件起因是無罩男先出言辱罵才會觸發這一幕，警方到場調查時無罩男已逃去。雖然超市職員執行私刑，但竟獲大量網民讚同，認為他們打得好，「帶他去醫院，反正他百毒不侵」，更呼籲當局一定要找到該男子以便開罰單。

片段由超市內排隊的民眾拍攝，並在片段寫上「沒有戴口罩還罵人活該被打」，有4、5名穿綠黑色制服的職員圍住無罩男，其中1人箍住他的頸向後拉，其他數名職員使勁揮拳狂打，而且拳拳瞄準頭部，下手相當重；其後有穿紅黑色衣服的職員介入，阻止他們繼續圍毆。

當地傳媒報道，事件發生於砂拉越古晉市的七里聖淘沙某間超市，本月28日有市民進入超市時拒捕戴上口罩，職員馬上上前勸阻，惟眾人之後發生口角，無罩男疑惡人先告狀罵人，結果被多人圍毆。

巴達旺副警區主任林肇雄指，警方的特工隊當時接報到場調查，惟到場時該名無罩男子已逃離現場。警員了解經過後，要求超市負責人到警局報案繼續處理，但截至28日晚上，警方還未接到相關人士報案。不過，有目擊過程的民眾事後上傳無罩男被圍毆的影片，隨即被瘋傳。

雖然男子被超市職員圍毆「私了」，但網民竟紛紛讚好，「就是有這種垃圾，才會讓疫情不斷上升，聽不懂人話 」，甚至大讚職員「打得好」。更有不少留言提醒，當局有必要主動追查，一定向無罩男開出罰單。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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