被要求重新調查新冠病毒起源 世衛組織：溯源工作「被政治毒化」

世界衛生組織（WHO）緊急事務首席專家瑞安（Michael Ryan）在新聞會上強調，「我們要求將科學與政治分開，讓我們在適當的、積極的氛圍中繼續尋找我們需要的答案。」

他說：「整個（溯源）過程受到了政治因素的毒化」。

世衛組織武漢報告受質疑

近期來，世衛組織遭受越來越大壓力，被要求重新對COVID-19新冠起因作更深入調查。

今年年初，一個世衛組織領銜的專家組在中國武漢及其周邊地區作了為期四周的調查。3月，這個聯合國健康機構報告說，該病毒有可能是經由中間宿主從蝙蝠傳播給人類的，而「因實驗室事故導致傳染被認為極不可能」。

但眾多政界、科學家人士認為世衛組織的調查結果沒有說服力。

本周三，拜登總統命令美國情報部門參與調查首次在中國出現的COVID-19新冠病毒是源於動物還是實驗室事故。

此前，美媒報道稱，根據美方一情報報告，2019年11月，3名武漢病毒所研究人員曾患類似流感而送醫治療。目前尚不清楚，病因是否就是COVID-19新冠。這一報道給迄今在全球造成約350萬人死亡的病毒起源爭論平添了一把火。

（法新社，路透社）

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