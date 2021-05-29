廣東1歲嬰兒確診 專家指此波疫情傳播更強更快

中國廣東近期再傳2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，佛山市一家三代染疫，新增確診者僅1歲。廣州市衛健委主任黃光烈指本次疫情傳播更快更強，需和病毒賽跑。

中國28日新增16例COVID-19確診病例，其中2例本土確診在廣東，分別由廣州和佛山通報；另有8例本土無症狀感染者，5例集中在廣州，其餘則在佛山和深圳。

佛山南海區28日新增的確診者，是一名年僅1歲的女嬰；女嬰的一家三代中，除了她，還有2名無症狀感染者。他們居住的社區已被調整為中風險地區。

而鄰近南海的禪城區，28日起則對所有居民進行病毒核酸檢測普篩。

在廣州，爆發疫情的荔灣區4個街區也被調整為中風險地區，和另一處名為海龍街的低風險地區居民，被要求停止一切非必要活動，每戶每日只能有一人外出購物；區域內的餐廳、娛樂場所和學校均停業。

另外，計程車和網約車也禁止在上述街區營運，區內7個地鐵站則改為「只出不進」。

在深圳，此前多名無症狀感染者都和鹽田港區國際貨輪作業有關，當局也決定對鹽田區居民進行普篩。

廣州市衛健委主任黃光烈今天在記者會中表示，與去年相比，本次疫情傳播速度更快、傳播力更強，因此對防控提出極高要求，以便及時切斷感染鏈。