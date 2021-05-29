香港接種情形不理想 研議捐贈過剩疫苗給WHO

香港接種COVID-19疫苗的情形不理想，官方統計，目前約還有200萬劑庫存，此外還有550萬劑復必泰疫苗尚未出貨。港府除協調藥廠延後出貨外，也正討論將多餘的疫苗捐贈給WHO的可能性。

綜合香港01、香港商業電台報導，香港公務員事務局局長聶德權今天上午表示，目前香港仍有約90萬劑復必泰疫苗、110萬劑科興疫苗的庫存，此外已訂購但還未出貨的復必泰疫苗有550萬劑，「一定足夠全部香港人打2針」。

根據港府統計，自2月26日起免費為港人接種疫苗，截自昨天，約有131萬人接種了第一劑疫苗，接種率並不理想。

聶德權稱，復必泰疫苗在德國生產後，使用期限約6個月，但生產之後還須經過測試及運送，抵達香港後使用期限只剩3至4個月，因此需計算及評估使用量，再安排適量疫苗出貨。

他指出，如果接種率不理想，將會影響香港採購下一代疫苗的議價能力。此外，會視情況與藥廠討論剩下未出貨的數百萬劑疫苗安排，其中包括是否捐給世界衛生組織（WHO）等。

聶德權強調，雖然香港連日來未出現本土確診病例，有望能「清零」一段時間，但不排除隨時再度爆發，因此未來3個月是接種疫苗的關鍵時刻。「29間社區接種中心營運至9月底，最好在8月底前接種第一劑疫苗，以便在9月底時完成第二劑。」

為了鼓勵香港民眾接種疫苗，香港機場管理局日前祭出打疫苗抽機票的活動，香港房地產業者也捐出一棟千萬豪宅，供已接種疫苗民眾抽獎。

此外，港府還持續擴大可接種疫苗民眾的資格。

報導指出，香港28日起開放在港持「往來港澳通行證」（雙程證）的中國公民預約接種，首日已有4000多人預約。

另一方面，食物及衛生局局長陳肇始表示，已向德國BioNTech要求提供12至15歲兒童接種復必泰疫苗的數據，取得後會盡快提供給疫苗專家委員會批核，獲批後就會開始12歲以上接種疫苗計劃，同時科興生物也承諾提供科興疫苗的相關數據。