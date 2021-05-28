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中國疫苗供給問題再現 多省6月暫緩施打第一劑

中央社 / 台北28日電

中國官方稱截至27日已接種COVID-19疫苗5.8億劑，單日接種量不斷刷新記錄，但於此同時，疫苗產能供給問題再次浮上檯面。多省宣布6月起暫停施打第一劑，以接種第二劑的民眾優先。

據新京報報導，近兩個月來，中國大陸接種COVID-19疫苗的速度快速提升，光是5月至今，新增接種量就達到2.82億劑，截至27日已接種5億8436萬劑。

然而面對這樣的「加速」，疫苗產量與供應能力也再次成為問題。

報導指出，江西、貴州、安徽等多地衛健委近日接連發布消息稱，6月起調整疫苗接種計畫，呼籲民眾儘量在6月9日前接種第一劑疫苗，引起外界質疑，疫苗是不是不夠用了。

據官媒央視報導，遼寧省衛健委證實全省將從6月10日開始停止接種第一劑，全力投入第二劑接種，宣稱這是為了確保接種第一劑的民眾都能打第二劑；等到第二劑完成後，第一劑的接種程序會回復正常。

廣西梧州市衛健委做出了類似的回應，表示從6月10日至30日將優先為已接種第一劑的民眾完成第二劑接種，其間將暫停第一劑疫苗接種服務。後續自7月1日起，「視疫苗供應情形」，重新進行第一劑接種。

報導也提及，湖北省衛健委強調「不是不打第一劑，是優先打第二劑」。廣東省廣州市衛健委、陝西省西安市衛健委則稱，6月10日之後還沒打第一劑的仍可預約。

另據湖南日報旗下新媒體華聲在線報導，湖南省疾控中心相關人員表示，湖南省暫時沒有在6月10日後停打第一劑的規劃，也未收到相關指示。

新京報引述疫苗免疫專家陶黎納表示，全球疫苗供應仍存在較大缺口，而且海外多國疫情嚴重，中國的疫苗生產既要供應國內市場，又要滿足海外市場的需求，面對中國國內疫苗接種的快速增加，產量供應上確實有點難度。

然而也有不少專家並不悲觀，康泰生物疫苗日前獲批後，中國投用的國產疫苗已增至6款，國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉近日稱，中國疫苗產能今年接近50億劑。

報導另引述中國疾控中心研究員邵一鳴表示，隨著今年下半年疫苗產能大幅增加後，接種速度也會進一步提升，相信在年內可以提早實現建立群體免疫屏障的目標。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

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