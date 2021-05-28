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中國大陸新增7例確診 都是境外移入

中央社 / 台北28日電
新華社
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中國大陸多地近期零星出現2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，但今天未通報本土疫情，僅有7例境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，均為境外移入病例（四川3例，上海2例，江蘇1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診316例（其中重症4例），累計治癒出院8萬6093例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬1045例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者102萬2850人，尚在醫學觀察的密切接觸者7518人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1836例，其中210人病故；澳門特區51例，出院49例。

新冠肺炎 COVID-19

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