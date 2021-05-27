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疫苗接種站搬進購物中心、7-11！ 泰國加快接種速度 帶2東西就能打

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國政府陸續在曼谷地區成立25個疫苗接種站，包含購物中心、夜市和便利商店都是接種地點。圖／法新社
泰國政府陸續在曼谷地區成立25個疫苗接種站，包含購物中心、夜市和便利商店都是接種地點。圖／法新社

泰國6月7日將開放一般民眾接種疫苗，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）更訂出今年底要讓泰國5000萬民眾都完成接種。為了讓民眾能盡快接種，泰國7-11宣布，曼谷地區3314家分店也開放民眾預約接種疫苗。

綜合中央社、星島網報導，泰國4月初再度爆發疫情，確診病例都集中在曼谷地區，但人民施打疫苗的意願不高，直到5月中旬，完整接種兩劑疫苗的民眾只佔泰國總人口1.2%，完成一劑疫苗接種的人也僅佔總人口2.2%。

據了解，泰國從2月底先幫高風險職業人員及感染民眾接種疫苗，6月7日起是開放全國一般民眾施打疫苗，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也訂出一個目標，希望在2021年底能讓全國5000萬人都施打疫苗。

泰國6月7日起開放全國一般民眾大規模施打疫苗。圖／法新社
泰國6月7日起開放全國一般民眾大規模施打疫苗。圖／法新社

為了鼓勵民眾接種疫苗，當地政府陸續在除了醫院外的地點成立25個臨時疫苗接種站，只要攜帶手機、身分證就能完成接種。泰國7-11也宣布，即日起曼谷3314家分店開放民眾預約接種疫苗。另外，民間企業成立一個 「泰國齊心」網站，讓民眾能方便上網預約接種。

官方也透露，希望在2個月內讓曼谷500萬人都完成接種。曼谷市政府發言人彭沙孔（Pongsakorn Kwanmuang）則表示，為了推動全民接種疫苗計畫，政府會要求各大購物中心、便利商店等，協助醫療機構推動及施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 泰國 便利商店

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