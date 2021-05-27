新冠病毒源頭之爭：德國生物教授繼續懷疑實驗室假說

今年世界衛生組織大會開幕前一天，《華爾街日報》引述川普時代美國情報機構一份報告稱，新冠疫情爆發前的2019年11月，武漢病毒研究所有3名研究人員到醫院尋求治療，其症狀既包含新冠特征，也同常見季節性疾病無異。

該文發表後，隨著世衛大會上美國代表領銜提出徹查新冠病毒源頭的要求，新冠病毒是否源於實驗室的疑問再次成為媒體關注的焦點。美國總統拜登周三（5月26日）宣布情報機構須在90天之內完成新冠病毒起源的調查報告。

漢堡大學自然研究中心生物學教授格勞朴萊希特（Matthias Glaubrecht）在回答《明鏡》採訪時認為，《華爾街日報》的報導對科研毫無用處，因為情報部門的報告是秘密性質的，這份報告究竟存不存在還很難說，所以，有關的討論都是建立在「傳聞」的基礎上，對科研毫無用處。

談到武漢病毒研究所有人可能感染了新冠病毒的猜測，格勞朴萊希特認為該說法難以核准。他說，即便2019年11月武漢生物實驗室有人生病，人們仍然不知道病人是否感染了新冠病毒。被新冠病毒感染後的發病症狀並無特殊性，其它疾病也能出現類似症狀。更何況，公開調查的結果與實驗室人員被新冠病毒感染的猜測是相互矛盾的。

他進一步闡述，世衛今年1月在武漢的溯源調查結果顯示，美審查病毒起源報告 北京：武漢研究所零感染2019年11月武漢生物研究所無人感染新冠病毒，對他們進行的血液抗體檢測也證明這一點。

格勞朴萊希特說，「科學研究的基本方法是，提出假設，然後用數據和事實進行邏輯推斷，推翻假設。牽涉到新冠病毒，目前我們尚無法推翻實驗室假設。不過同時，我們更無法排除病毒經過動物作為中間宿主傳染到人的可能性。」

沒有線索指向實驗室理論

格勞朴萊希特說，目前還沒有經得起推敲的支持實驗室假說的線索，常常有些論證建立在事實的基礎上，但結論違反邏輯。

他舉例說，蝙蝠冠狀病毒的部分序列，同武漢病毒研究所裡進行試驗的病毒序列很相似。所謂的功能增益（Gain-of-Function）試驗可以進行，即不同類型的冠狀病毒的基因特性進行交叉混合，觀察新病毒出現哪些新的特性。

格勞朴萊希特總結道，「新冠病毒就屬於混合病毒型，因此，陰謀論者編造出新冠病毒一定來自實驗室理論。然而，這種混合型病毒不斷地出現在自然界，而且完全出於巧合。目前，沒有線索指向實驗室理論。」

新冠病毒從蝙蝠經動物中間宿主傳染給人

格勞朴萊希特同意世衛溯源小組的調查結論，認為就目前掌握的資料看，世衛的評估最有說服力，「這也是因為過去年間，病毒經過動物中間宿主再傳到人的事情不斷發生。2000年初SARS病毒就是這樣的例子。」

世界衛生組織今年1月在中國的調查未能得出最終結論，但指出新冠病毒從蝙蝠經過動物中間宿主再傳給人的可能性最大。在不排除實驗室發生事故、病毒洩漏的同時，評估這一可能性「非常之小」。

病毒溯源以及尋找零號病人將是一場長期的任務，《時代》指出，當年調查埃博拉的起源花了數十年時間。而像新冠病毒，引起的症狀常常不被察覺，調查其起源的難度就更高，成功的概率近乎為零。

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