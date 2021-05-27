健康比經濟重要 澳洲維持邊境管制

隨著全球疫苗施打率升高，澳洲國內開始出現開放邊境聲浪，但多數民眾認為防堵病毒更重要，讓澳洲政府左右為難。澳洲靠著嚴格邊境管制有效防堵疫情在境內散播，但也讓許多行業與經濟蒙受巨大損失。較低的國內疫苗施打率，以及在部分地區死灰復燃的疫情，更讓澳洲政府遲遲不願放鬆管制。

開放邊境護經濟？

根據《英國廣播公司》報導，澳洲總理莫里森近日宣佈，澳洲要到2022年中才會逐步解除邊境管制，在國內引起極大辯論。部分專家認為，繼續封鎖邊境會對已經憋屈很久的經濟帶來傷害，也有損澳洲一直以來相當自豪的「開放、自由」招牌。

澳洲近年來因為缺工與人口增長趨緩，十分仰賴移民計劃來補齊勞動缺口。但自從疫情爆發後就完全停滯。而澳洲十分引以為傲的觀光業與高等教育，也因此遭到重創。澳洲國立大學人口學教授艾倫也指出，嚴格的邊境管制加深了澳洲人對外來移民的仇恨。舉例來說，澳洲的印度僑民就覺得被當作「二等公民」，因為澳洲政府威脅要讓從印度回來的澳洲人入獄。

「澳洲堡壘」護健康？

但實際上多數民眾仍支持嚴格的邊境管制。過去的民調顯示關閉國界有8成的支持度，更有9成的民眾十分滿意政府處理疫情的政策。蒙納許大學民族系教授馬可斯也表示，多數民眾不將邊境管制視為文化隔離或是孤立主義，而是一種短期且必要的健康措施。

而實際上澳洲也並未完全脫離險境。相較於英美等國，澳洲接種率仍偏低。此外，《路透社》指出，澳洲維多利亞州因為突然爆發的地區疫情，將進入為期一週的封城措施。代理州長莫里諾表示，衛生單位已經掌握超過1萬名接觸者，且可能會繼續增加，因此才會迅速封城，希望能阻斷傳播鏈。

在澳洲疫苗遲遲不到位，且境內仍有疫情傳播風險下，澳洲政府恐怕很難放棄邊境管制，避免為振興經濟而損失更多寶貴人命。

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