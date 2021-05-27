中國國藥疫苗公布三期臨床試驗結果 效力約7成

美國醫學會雜誌26日刊登中國國藥集團中國生物旗下兩款COVID-19滅毒疫苗第三期臨床試驗報告，結果顯示，保護效力分別為72.8%及78.1%。

美國醫學會雜誌（The Journal of the American Medical Association）刊登的這份報告是依據中國生物滅活疫苗三期臨床試驗結果，總結分析中國生物所屬北京生物製品研究所（BIBP）、武漢生物製品研究所（WIBP）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗的有效性、安全性等三期臨床試驗結果。

報告指出，疫苗所用毒株（WIV04和HB02株）分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者，研究結果針對中國生物兩款COVID-19滅活疫苗隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗開展的中期分析。

報告顯示，在收集的病例中，僅鋁佐劑（疫苗添加佐劑）組出現2例重症病例，而兩個疫苗組均未出現重症病例，因此疫苗組對COVID-19重症的保護效力為100%。

然而，報告仍加上但書稱，鑑於重症病例的數量較少，結果還有待進一步收集。整個隨機試驗期間未出現死亡病例。

研究結果顯示，中國生物兩款滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好，不良反應多為注射部位疼痛，程度輕，具有一過性（在非常短時間內發生一次或數次某種症狀體徵）和自限性。

中國大陸遼寧、安徽、廣東等地近期出現本土2019冠狀病毒疾病疫情，也刺激大陸民眾接種疫苗意願。近日便有廣東民眾在社群網站上傳影片，廣州市番禺區第二人民醫院、佛山南海大瀝鎮疫苗接種中心都湧入上萬民眾，搶打疫苗。

而在北京的疫苗接種點，每天上午也仍有不少民眾排隊準備接種。65歲的蕭雪就說，她原先覺得自己年紀大了，並不想接種疫苗，覺得只要身邊親友接種，不會有感染風險就好，但近期許多地方都出現本土疫情，讓她覺得「還是打一下比較安心」。

她又說，其實有認知到並非打了疫苗就百分之百不會感染，但至少能降低重症率，因此才決定接種。

根據中國國家衛生健康委員會官網，截至5月25日，中國大陸累計報告接種COVID-19病毒疫苗5億4671萬劑次。若依14億人口計算，接種率約為39%。