追新冠病毒起源 拜登下令限期提新報告

(德國之聲中文網) 美國總統拜登26日下令美國情報機構在未來三個月內提出新冠病毒起源的新報告，並告訴他新冠病毒是源自於動物，還是源自於實驗室外洩，原因是美國各機構目前對過去一年席卷全球的病毒的兩個可能來源存在分歧。

他在白宮發布的一份聲明中說：「各機構應 加倍努力收集和分析可能使我們更接近一個明確結論的信息，並在90天內向我報告。」他指出，美國情報部門5月初向他提交一份報告，內容顯示情報單位對於新冠病毒的起源存在歧見。他說：「截至今天，美國情報界已經聚焦於兩種可能的情況，但還沒有就這個問題達成明確的結論。」

白宮副新聞秘書皮埃爾 (Karine Jean-Pierre) 告訴記者，拜登並未對之前收到的報告下結論，她也不願透露拜登會不會針對調查報告的最終結果，對中國采取任何行動。她說：「我們還沒有排除任何可能性。」

拜登的命令象徵著，各界對於新冠病毒起源討論的層次進一步升級。法新社在報導中寫道，病毒起源的答案對中國和美國都有巨大的影響。

美國眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff) 呼籲中國坦誠相待，避免全球對於病毒起源得出「不成熟或出於政治動機的結論」。他說：「北京持續阻撓外界審查關於新冠病毒起源的相關事實和數據，此舉將拖延必要的工作，阻止全球在下一次另一個大傳染病爆發前做更好地准備。」

北京：實驗室洩漏是美國散布的陰謀論

對於美國國內與國際上出現越來越多要求展開新的病毒起源調查的聲音，中國外交部發言人趙立堅26日在例行記者會上表示，溯源是科學問題，目的是增進人類對病毒的認知，更好防範未來可能出現的傳染性疾病。

對於美國各界的批評與質疑，趙立堅回應道：「美方一些人嘴上鼓吹真相，心裡卻全是政治操弄。他們一門心思散布的『實驗室洩漏』等陰謀論和虛假信息，是對世衛組織專家組成員科學精神和研究成果的極大不尊重，更是對全球團結抗疫努力的褻瀆和破壞。」

他在回應中，再次聲稱有報導與研究顯示，新冠疫情在2019年下半年便已出現在世界多地，並重新要求調調查「美軍德特裡克堡基地以及美國散布全球的生物實驗室」等。美方先前也指北京將箭靶指向美軍德特裡克堡基地是陰謀論，目的是為了轉移真正的焦點。

中國駐美大使館26日也發布聲明，批評國際上近日有國家再度在新冠溯源的議題上，玩「政治操作的老把戲」。他們寫道：「如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓“政治病毒”蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱。」

(路透社、美聯社、法新社)

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