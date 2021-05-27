快訊

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COVAX計畫跳票！疫苗用光 92國落空了…

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」（COVAX），去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。（路透）
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」（COVAX），去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。（路透）

華爾街日報26日報導，由世界衛生組織（WHO）主導、耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」（COVAX），去年初的原始構想是全球版「神速行動」，然而，這個透過全球統籌向近10億人口接種疫苗的理想主義行動，明顯與現實牴觸；各國置自身人口於優先的本能及全球疫苗生產短缺，重重擊潰了這個理想。

由於COVAX疫苗主要供應商所在地印度染疫案件激增，疫苗禁止出口，4月28日，負責執行COVAX計畫的「全球疫苗免疫聯盟（Gavi Alliance）」執行長、美國流行病學專家柏克利（Seth Berkley），不得不向癡盼COVAX疫苗的全球92個發展中國家發布壞消息：原先承諾此時運達的Covid-19疫苗「跳票」了。

COVAX的原始構想是將疫苗優先送給全球最需要的人，所有發展中國家醫療保健人員現在理當全都免疫了，但理想與現實之間相距千萬里；在此計畫下全球已接種第一劑疫苗的數千萬醫療人員，意外地不知何時可打第二劑；快速接種其他一線工人和弱勢群體的可能性，也正急速消退。

柏克利和一小批全球衛生專家花費數月時間，試圖吸引世界各地不分富國或窮國，共同購買疫苗；但在他們擬定細節並籌集資金的同時，富裕國家也爭著為自己保住疫苗。

柏克利說：「我確實了解政治現實。那些人到頭來只是把錢給了我們，然後說：『想與我們競爭，祝你好運。』」

根據最初計畫，富國除了捐款，還會從COVAX計畫購買足夠該國至少10％人口的疫苗數量，這將有助為另外92個貧窮國家提供疫苗補貼，讓他們免費獲得疫苗；在全球最富裕國家／地區首次注射疫苗後的三個月內，COVAX計畫也開始運送疫苗，速度堪稱神速，因為發展中國家通常需要五到十年才能獲得新疫苗。

但在疫情席捲拉丁美洲和南亞的中低收入國家之際，COVAX疫苗卻用光了；已運到並施打的COVAX疫苗總計7200萬劑，遠低於在5月底施打2億3800萬劑的原始目標；這7200萬劑疫苗，只占全球已出貨的17億疫苗總數的4％。

全球大多數窮國都高度依賴全球最大疫苗製造供應商、印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的單一疫苗，結果印度爆發全球最嚴重疫情；過去已出貨的COVAX疫苗有2000萬劑來自印度，原定5月底運送1億4000萬劑，因印度正為全國13億人口接種，因此停止出口。

印度血清研究所已表示，希望今年年底前重新開始發送COVAX疫苗；全球疫苗免疫聯盟希望部分供應可在第三季恢復。

與此同時，COVAX官員懇求富國分享自己的疫苗庫存，協助建立新廠以打破供應鏈瓶頸。

拜登政府訂6月向海外發送8000萬劑疫苗，其中部分是給COVAX計畫，歐盟表示將捐贈1億劑，但仍遠遠不足；尚比亞衛生部官員姆萬薩（Francis Dien Mwansa）表示，「也許我們對COVAX抱太大希望了。」

在尚比亞，只有0.7％的人口打了第一劑疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

時尚防疫面罩花30秒用A4資料夾搞定！日本設計師這樣做引好評

客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

航空旅行受限 IATA：2023年可望恢復疫情前水準

專家、企業、民間連署 疾呼停辦東奧

相關新聞

打疫苗中2800萬樂透！美首兩名「疫苗樂透」得主出爐

美國俄亥俄州12日推出「打疫苗抽百萬」（Vax-a-Million）樂透活動，該州州長狄懷恩（Mike DeWine）2...

Covax光速配發全球疫苗藍圖破滅 問題叢生面臨最大危機

華爾街日報26日報導，由世界衛生組織（WHO）主導、耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」（Covax），去年初的原始構想是全球版「神速行動」，然而，這個透過全球統籌向近10億人口接種疫苗的理想主義行動，明顯與現實牴觸；各國置自身人口於優先的本能及全球疫苗生產短缺，重重擊潰了這個理想。

德科學家：疫苗的血栓副作用 有破解之道！

金融時報報導，德國科學家聲稱，已破解阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）疫...

日本接種輝瑞疫苗後85人死亡 判斷無重大疑慮

日本厚生勞動省表示，日本截至21日有逾601萬人接種美國輝瑞藥廠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中85...

航空旅行受限 IATA：2023年可望恢復疫情前水準

國際航空運輸協會（IATA）今天預測，全球航空乘客人次有望從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情谷底反彈，到了2...

最遙遠的喪禮：馬來西亞疫中「送行者」故事

「疫情下的生離和死別...大家都已盡力了。」COVID-19的疫情持續侵襲全球，繼南亞印度之後，東南亞的狀況也令人高度緊繃。像是瘟疫規模持續直線破紀錄的馬來西亞，過去一週單日新增確診人數至少6千人，5月25日創下單日確診7,289例、60人死亡的數字新高。截至目前為止，馬來西亞病例總數一共是52.6萬，總死亡數是2,369人。而過去一年的疫情狀況起起伏伏，馬來西亞在陸續經歷了封城、解封再封城的不同階段後，為何疫情依然難以得到控制？而在疫情不斷升溫之下，如何衝擊身處在當地的個人、乃至家庭？對於同處緊繃狀態的台灣來說，又能怎樣同理與安慰這樣的情緒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。