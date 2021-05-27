中國新增19例確診 本土2例在廣東
中國官方今天通報，新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入17例，2例本土病例出現在廣東。
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外移入病例17例（廣東12例，北京1例，內蒙古1例，上海1例，福建1例，四川1例），本土病例2例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
截至26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例327例，累計治癒出院8萬6075例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬1038例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬2360人，尚在醫學觀察的密切接觸者7570人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1836例，其中210人病亡；澳門特區51例，其中出院49例。
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