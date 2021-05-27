中國新增19例確診 本土2例在廣東

「疫情下的生離和死別...大家都已盡力了。」COVID-19的疫情持續侵襲全球，繼南亞印度之後，東南亞的狀況也令人高度緊繃。像是瘟疫規模持續直線破紀錄的馬來西亞，過去一週單日新增確診人數至少6千人，5月25日創下單日確診7,289例、60人死亡的數字新高。截至目前為止，馬來西亞病例總數一共是52.6萬，總死亡數是2,369人。而過去一年的疫情狀況起起伏伏，馬來西亞在陸續經歷了封城、解封再封城的不同階段後，為何疫情依然難以得到控制？而在疫情不斷升溫之下，如何衝擊身處在當地的個人、乃至家庭？對於同處緊繃狀態的台灣來說，又能怎樣同理與安慰這樣的情緒？

2021-05-27 08:44