快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

研究估算：香港有2萬名COVID-19隱形患者

中央社 / 香港26日電

香港中文大學醫學院學者經研究推斷，本地約有2萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）隱形患者，占香港人口0.3%；相關研究並指接種疫苗有效。

中大醫學院的研究團隊自去年4月起研究COVID-19的隱性傳染，為期1年，期間招募了超過4000人參加，當中有6人或0.14%被驗出有抗體，即曾經感染COVID-19病毒。

研究團隊今天公布有關結果指出，以此推算，香港約有2萬名隱性患者，占香港人口0.3%，比例較外國低。

另外，研究團隊為111名已經接種兩劑疫苗的人抽血檢驗抗體，結果發現全部人的抗體測試都呈陽性，證實疫苗具保護作用。

研究團隊指出，由於感染及疫苗接種率低，大部分人沒有抗體，而鄰近地區的疫情反覆，加上變種病毒肆虐，市民應盡早接種疫苗，以減低感染風險。

目前香港當局為16歲以上市民接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

2.2萬劑疫苗不夠打！跟進南投買輝瑞？ 北市衛生局說話

美國Cosco都可買到疫苗 王鴻薇諷：陳時中該去掃貨了

影／跟進自購疫苗？ 張麗善考慮中：要盤整經費

柯爆疫苗剩2瓶 北市：目前一瓶不剩 明發2萬多劑也不夠

相關新聞

港府：香港「疫苗猶豫」嚴重 下輪採購談判未必理想

港府食物及衞生局局長陳肇始表示，港府會在準備香港下一輪疫苗接種計劃時，一併考慮採購新一批疫苗，但現階段政府未知能否在下一...

一人觀賽後確診 澳洲數千球迷須自我隔離和採檢

數以千計澳式足球迷今天被告知要自我隔離，還要接受新型冠狀病毒採檢，因為一名在墨爾本觀賽的球迷已確診染疫，而這座城市正竭力...

日本疫情發燒 大阪、京都、兵庫三府縣要求延長緊急宣言

日本大阪府、京都府和兵庫縣知事26日舉行線上會議，三府縣決議要求中央延長緊急宣言。

印度官方數據不可信？紐時：恐一半人疫染 400萬死亡

印度新冠疫情持續蔓延，而官方公布的相關數據被指「嚴重低估了」該國疫情的真實規模，印度上周才剛剛打破全球疫情期間單日最高死...

中國大陸再增2例台灣輸入新冠確診 兩岸會否禁航？

台灣這波新冠肺炎疫情持續外溢至中國大陸。上海與廈門周三都再度通報，25日各新增1例台灣輸入新冠肺炎確診病例。由於大陸在不...

全美半數成人完成接種 可享受長周末假期了

美國疫苗接種計畫在不到六個月內從0%大增到50%，近1億3000萬名成人接種完畢，近半人口接種至少一劑疫苗；隨著新增確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。