研究估算：香港有2萬名COVID-19隱形患者

香港中文大學醫學院學者經研究推斷，本地約有2萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）隱形患者，占香港人口0.3%；相關研究並指接種疫苗有效。

中大醫學院的研究團隊自去年4月起研究COVID-19的隱性傳染，為期1年，期間招募了超過4000人參加，當中有6人或0.14%被驗出有抗體，即曾經感染COVID-19病毒。

研究團隊今天公布有關結果指出，以此推算，香港約有2萬名隱性患者，占香港人口0.3%，比例較外國低。

另外，研究團隊為111名已經接種兩劑疫苗的人抽血檢驗抗體，結果發現全部人的抗體測試都呈陽性，證實疫苗具保護作用。

研究團隊指出，由於感染及疫苗接種率低，大部分人沒有抗體，而鄰近地區的疫情反覆，加上變種病毒肆虐，市民應盡早接種疫苗，以減低感染風險。

目前香港當局為16歲以上市民接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。