擁8千萬信眾的印度瑜珈大師嘲笑新冠肺炎現代療法 惹怒醫療人員

擁有超過8500萬信眾的印度瑜珈大師蘭德福（Baba Ramdev）日前表示成千上萬的人因服用現代藥物而死於新冠肺炎，還嘲笑想取得氧氣筒的患者。

英國廣播公司BBC報導，蘭德福在印度醫生及衛生部長嚴正斥責他的言論後撤回他的聲明。但蘭德福24日再次批評現代醫學無法治癒某些疾病。

報導指出以科學為基礎的現代醫學是印度醫療體系的骨幹，但阿育吠陀（ayurveda，印度教及佛教的傳統醫學）和順勢療法（homoeopathy）這類替代醫學在印度也極受歡迎。當地許多像蘭德福這樣的「大師」也創立公司銷售草藥和產品，官方也設有傳統醫療系統部門。

現年55歲的蘭德福是一名印度尊者及著名的瑜伽教師。他也是季維亞喲門迪爾信託公司（Divya Yog Mandir Trust）的共同創始人，致力推廣瑜伽並提供阿育吠陀醫學療法。蘭德福的課程吸引超過8500萬收視觀眾，他也提供免費的瑜伽課程。

蘭德福2006年還協助創立印度跨國包裝消費品公司Patanjali Ayurved，銷售商品廣泛包括麵粉、牛仔褲、肥皂、油、餅乾，甚至連印度最偏遠地區商店出售的牛尿都有。跟部分政客也維持良好關係。

印度醫生組織的印度醫學協會（The Indian Medical Association）抨擊蘭德福在疫情流行期間的「冷血」言論，認為他擁有上百萬追隨者，還說出這種「不負責任且令人沮喪的」的話。

蘭德福月初在一段充滿爭議的影片中提到：「上天給了我們自由的氧氣，為什麼我們不好好呼吸呢？當上天以氧氣覆蓋大地時，氧氣怎麼會短缺呢？只有傻瓜會尋覓氧氣筒。吸免費的氧氣吧！為什麼要抱怨氧氣、病床和火葬場短缺呢？」該聲明引起醫生和新冠肺炎患者家屬猛烈抨擊，並要求蘭德福道歉。

2周後蘭德福又錄製另一段影片批評醫生，還把新冠肺炎患者死亡歸咎於他們。許多醫生在社群平台表達憤怒，甚至有人要求有關當局逮捕蘭德福。

隨著反彈聲浪高漲，同為醫生的印度衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）發表聲明要求蘭德福撤回他的言論。

蘭德福23日在一條推文中收回他有爭議的聲明。但他24日又發信質問印度醫學協會為什麼現代醫學無法治療包括糖尿病和高血壓在內的25種疾病，這再次激怒了醫生。

著名的肺科醫師法斯胡德恩（A Fathahudeen）認為蘭德福的言論會造成長期傷害。他還補充說蘭德福會讓人們在大流行期間質疑現代藥品和疫苗。