接種率低 港府計劃捐出部分BNT疫苗

香港當局計劃捐出部分COVID-19的BioNTech疫苗，原因是港人接種意願低，以及相關疫苗有使用期限。

政府發言人昨晚表示，當局至今已採購並認可作為緊急使用的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗有1500萬劑，分別是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」BNT疫苗。

截至本月24日，當局已使用217萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗各為94萬劑和123萬劑），超過126萬名市民接種了第一劑，但只占16歲或以上人口的19.3%。

發言人說，復必泰必須在超低溫的環境下儲存，使用期限相對較短，大約在抵港後3至4個月就要使用，而目前庫存的復必泰使用期限將於8月中旬到期。

發言人表示，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，而當局留意到，市民對復必泰的需求近期漸趨疲弱。

發言人說，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，港府會根據疫苗的接種及預約趨勢，計算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包括延遲或不付運預訂疫苗，或透過世界衛生組織（WHO）疫苗全球獲取機制等管道，捐贈給其他更需要疫苗的地方。

港府自2月26日起陸續為16歲以上市民免費施打COVID-19疫苗，但接種率不高，坊間解釋的原因包括市民擔心有副作用，以及一些「反送中」運動支持者消極抵抗官方防疫工作。